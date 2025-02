Commune de Sinendé : La Ministère-Conseiller des Affaires Sociales et du Travail, Mariam Djaouga et le maire Bio Kouri Sanni s’enquièrent des préoccupations des populations

La Ministère-Conseiller des Affaires Sociales et du Travail, Mariam Djaouga Sacca a effectué une descente dans la commune de Sinendé. Elle était pour la circonstance secondée par le maire de ladite commune Bio Kouri Sanni. Les deux personnalités se sont entretues avec les populations sur divers sujets touchants leurs vies socioéconomiques. Entre satisfaction et doléances, les échanges se sont déroulés dans une ambiance bon enfant.

Par Dieudonné AWELE

Cette descente de la Ministère-Conseiller des Affaires Sociales et du Travail s’inscrit dans le cadre de la tournée nationale qu’elle a entamée depuis quelques jours. Les différentes composantes de la société se sont mobilisées pour non seulement exposer leurs préoccupations, mais aussi et surtout manifester leurs reconnaissances à l’endroit du Président Patrice Talon pour les actions de développement mises en œuvre par son gouvernement. Dans son allocation, le maire de la commune de Sinendé Bio Kouri Sanni a présenté les actions de l’Exécutif sur son territoire de compétence. De la réalisation des infrastructures sociocommunautaires en passant par l’amélioration des conditions de vie des populations sans oublier les reformes administratives engagées par le gouvernement l’autorité communale n’a rien occulté. Le maire a aussi salué la descente de la Ministre-Conseiller chargée des Affaires et du Travail dans sa localité. « Je suis fier de vous Madame la Ministre-Conseillère. Nous sommes fiers de votre parcours et de votre esprit d’humilité et d’engagement. Je profite de votre présente ici parmi nous pour féliciter son Excellence Monsieur Patrice Talon Président de la République pour tout ce qu’il fait pour le bien-être de son peuple… » va-t-il déclarer.

Dans leurs interventions respectives, les participants ont en somme reconnu les efforts que déploie quotidiennement le gouvernement pour l’atteinte des objectifs qu’il s’est fixé à travers le PAGI et II. Selon leurs observations, la localité de Sinendé n’est pas écartée des projets salutaires que fait exécuter le gouvernement à travers le pays. Néanmoins, signalent certains, les défis ayant trait au chômage et à la cherté de la vie restent à relever sur plusieurs points.

En réponse aux diverses préoccupations des intervenants, Mariam Djaouga Sacca, a rassuré les uns et les autres en leur rappelant que toutes les atteintes ne peuvent être comblées au même moment. « Comme vous le saviez déjà, tout est pratiquant à reprendre dans tous les secteurs quand le Président Patrice Talon est venu au pouvoir en 2016. Les défis étaient grands et le chantier à construire ou à reconstruire était vaste et parsemé d’embuche. En 09 ans d’exercice de pouvoir, le Chef de l’Etat a mis tout en œuvre pour que notre pays puisse se hisser au niveau des pays phares de l’Afrique et des autres continents. Et vous-mêmes, l’aviez témoigné dans vos interventions. Maintenons alors le cap avec lui (le Chef de l’Etat, NDLR) pour un avenir plus meilleur et plus radieux » a exhorté la Ministre-Conseiller chargée des Affaires Sociales et du Travail.