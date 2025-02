La Fondation Tony Elumelu s’associe au Bureau des affaires de développement des Émirats arabes unis et à la Fondation Khalifa Bin Zayed Al Nahyan pour autonomiser 1000 jeunes entrepreneurs africains supplémentaires

Emirats Arabes Unis –12 Fev, 2025 –

La Fondation Tony Elumelu (TEF), la principale organisation philanthropique qui émancipe les jeunes entrepreneurs africains des 54 pays africains, a signé aujourd’hui un accord de partenariat stratégique de 6millions de dollars américains avec le Bureau des affaires de développement des Émirats arabes unis et la Fondation Khalifa Bin Zayed Al Nahyan (une filiale d’Erth Zayed) pour fournir une formation commerciale, un mentorat, un accès à des réseaux et un capital de démarrage non remboursable de 5 000 dollars. à 1 000 jeunes entrepreneurs africains supplémentaires.L’accord signé lors du Sommet mondial des gouvernements par le fondateur de TEF, Tony O. Elumelu, et le directeur général de la Fondation Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, Son Excellence Mohamed Haji Al Khoori, témoigne de l’engagement commun des deux organisations à favoriser l’autonomisation économique et l’entrepreneuriat à travers l’Afrique.

Dans le cadre de ce partenariat, la Fondation Khalifa Bin Zayed Al Nahyan tirera parti de l’expertise et de la capacité d’exécution de la Fondation Tony Elumelu pour catalyser l’entrepreneuriat par le biais du programme d’entrepreneuriat Tony Elumelu, qui a été le pionnier de la formation en gestion d’entreprise, du mentorat et du financement en capital pour les entrepreneurs africains. La Fondation Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, une organisation philanthropique distinguée, affiliée à Erth Zayed, s’engage depuis longtemps dans des projets humanitaires et de développement, axés sur l’éducation, les soins de santé, l’autonomisation économique et le développement des entreprises.« L’autonomisation des entrepreneurs n’est pas seulement un impératif moral, mais aussi un investissement stratégique dans l’avenir de l’Afrique.

En fournissant l’accès nécessaire au capital, au mentorat et aux ressources, nous libérons le potentiel des talents entrepreneuriaux de l’Afrique, éradiquons la pauvreté, favorisons l’autonomie et ouvrons la voie à une croissance inclusive et à la prospérité sur le continent.Ce partenariat entre la Fondation Tony Elumelu et la Fondation Khalifa Bin Zayed Al Nahyan reflète non seulement notre vision commune de l’autonomisation de la prochaine génération de chefs d’entreprise africains, mais créera également un effet d’entraînement de transformation économique sur le continent », a déclaré Tony Elumelu.Son Excellence Mohamed Haji Al Khoori a ajouté : « La mission d’Erth Zayed est de favoriser des partenariats efficaces qui stimulent les progrès humanitaires et de développement. Soutenir les jeunes entrepreneurs africains s’inscrit dans notre objectif de renforcer les économies et de créer des entreprises durables qui améliorent les communautés.Depuis le lancement du programme d’entrepreneuriat TEF en 2015, la Fondation Tony Elumelu a permis à jusqu’à 2,5 millions de jeunes Africains d’accéder à des formations sur son centre numérique, TEFConnect, et a versé plus de 100 millions de dollars US en financement direct à plus de 21 000 femmes et hommes africains, qui ont collectivement créé plus de 1,5 million d’emplois directs et indirects.

Grâce à ses initiatives, la Fondation Tony Elumelu a sorti 2 millions d’Africains de la pauvreté. En plus de ses programmes autofinancés, TEF travaille avec des partenaires internationaux tels que l’UE, le PNUD, le CICR et la Fondation Ikea. Le partenariat avec la Fondation Khalifa Bin Zayed Al Nahyan est le premier avec une philanthropie basée dans le Golfe et représente un nouvel exemple des liens forts, d’investissement, diplomatiques et culturels entre le CCG et l’Afrique.La Fondation Tony Elumelu accepte actuellement les candidatures de jeunes entrepreneurs de toute l’Afrique ayant des idées commerciales innovantes ou d’entreprises existantes datant de moins de cinq ans sur TEFConnect.

Les entrepreneurs africains sont encouragés à postuler à des initiatives pour recevoir de la formation, du mentorat, l’accès à des réseaux et du financement. La date limite pour postuler est le 1er mars 2025.

Visitez la page d’impact du TEF et les histoires de réussite africaines pour en savoir plus sur l’impact de la Fondation Tony Elumelu à travers le continent, ainsi que sur les initiatives menées par les anciens bénéficiaires du programme d’entrepreneuriat du TEF.