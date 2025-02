Audit du fichier électoral Talon dit oui, la Mouvance dit non

Le Comité de pilotage tourné en rond

Après les partis Union progressiste Le Renouveau (Up-R) et le Bloc républicain (Br), c’est le tour de Moele-Bénin de refuser de s’associer à l’audit du fichier électoral. Son président, Jacques Ayadji, l’a fait savoir à la délégation du Comité de pilotage, conduite par son président Jean-Baptiste Elias, lors d’une audience. Ainsi, un à un, les partis de la Mouvance refusent de s’associer à l’audit du fichier électoral.

Initiative du parti d’Opposition Les Démocrates, l’idée d’un audit du fichier électoral avant les élections générales de 2026 avait pourtant reçu l’accord de principe du Président Patrice Talon, lors d’une rencontre avec les responsables du parti Les Démocrates, le 27 novembre 2023. Le chef de l’Etat a donné son accord pour que l’opération soit financée par l’Etat. Le 08 novembre 2024, une lettre portant audit du fichier électoral avec un projet de termes de référence a été adressée au chef de l’Etat qui a instruit le ministre de la justice afin de recevoir le Cadre de concertation des partis politiques de l’Opposition. C’est fort de cet engagement que le Cadre de concertation de l’Opposition a mis en place le Comité de pilotage, lequel a eu des échanges avec le Garde des sceaux, ministre de la justice chargé des relations avec les institutions. C’est donc comptant sur la bonne foi de Patrice Talon que le Comité du pilotage a voulu avoir un large consensus autour de ce projet d’audit du fichier électoral. Il a donc mené des démarches envers les partis de la Mouvance, en l’occurrence, l’Up-R, le Br et Moele-Bénin afin de les faire adhérer à l’initiative. Mais un à un, les partis de la Mouvance trouvent des arguments pour décliner l’offre.

Les arguments avancés

Pour l’Up-R, s’associer au Cadre de concertation de l’Opposition pour auditer le fichier électoral devant servir pour les élections générales de 2026, c’est manquer « à sa responsabilité politique. Ce qui, à ses dires, affecterait celle de l’Opposition dans son positionnement politique actuel, à une initiative fondée sur un manque de confiance dans le dispositif électoral qu’elle a politiquement défendu et activement recherché ». L’Up-R estime que la demande du Cadre de concertation de l’Opposition est « inopportune » et en « déphasage avec les lois en vigueur au Bénin qui organisent l’établissement de la Liste électorale informatisée (LEI) ». A contrario, elle se dit disponible à contribuer aux côtés de l’ANIP et de toutes les parties prenantes, conformément au « cadre légal établi » à l’extraction et à la mise à disposition de la CENA d’une liste « fiable pour des élections transparentes, crédibles et apaisées en 2026 ».

Pour le Bloc républicain, auditer la Liste électorale de 2023 n’a aucune pertinence. « Si une liste devrait retenir l’attention des partis, ce serait celle extraite du registre national par l’ANIP 120 jours (quatre mois) avant les prochaines élections » lit-on dans un communiqué du Br. Le parti d’Abdoulaye Bio Tchané relève que les termes de références proposés par les partis du Cadre de concertation de l’Opposition contiennent d’autres objectifs masqués tels que la révision du Code électoral. « Face aux manques de pertinences des motifs de l’audit et d’autres objectifs inavoués, le Br éprouve assez d’inquiétudes sur la démarche des partis du CCP et n’entend pas participer à cette opération d’audit portée par les partis du CCP, qui risque au contraire de compromettre fortement la crédibilité des élections générales prochaines », lit-on dans le communiqué du parti.

Pour avoir refusé de s’associer à l’initiative, les raisons évoquées par Moele-Bénin ne doivent pas être loin de celles de l’Up-R et du Br.

Dans un tel contexte où le chef de l’Etat donne son accord de principe et que les partis qui le soutiennent font le contraire de ce qu’il aurait voulu, n’est-ce pas une manière de tourner l’Opposition en rond ? Quelle autre marge de manœuvre dispose le Comité de pilotage, mis sur pied par le Cadre de concertation des partis de l’Opposition, si au finish seule l’Opposition veut d’un audit du fichier électoral ? Ne finira-t-il pas jeter l’éponge ? Le cas échéant, de la rencontre du chef de l’Etat avec les responsables du parti Les Démocrates le 27 novembre 2023, aucune doléance de l’Opposition n’aura vraiment prospéré. La RUSE.

B.H