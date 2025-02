Décès du ministre Yves CHABI KOUARO: Le Parti Populaire Panafricain de Jean-Baptiste HOUNGUE présente ses condoléances à sa famille et au peuple béninois

Lire le message de condoléances

Très chers compatriotes, comme tout le monde, le Parti Populaire Panafricain (PPP) s’est réveillé tôt matin du vendredi 21 Février 2025 avec une triste , insoutenable et inacceptable nouvelle.

Un infatigable digne serviteur de la nation, un grand camarade de lutte, ancien fondateur de la Coalition Bénin En Route nous a quittés plus tôt que prévu pour rejoindre l’au delà; un grand homme dévoué à l’éducation de nos enfants un expert, s’en est allé de façon brusque, brutale douloureuse.

Le ministre en charge de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle Son Excellence Yves CHABI KOUARO a perdu la vie suite à un accident tragique de circulation à l’entrée de la ville de Parakou laissant des familles et toute une nation dans un deuil profond.

Notre pays vient ainsi de perdre un brave fils, un cadre émérite, une ressource humaine très capitale.

Le Parti Populaire Panafricain (PPP) à travers ce présent message, présente toutes ses sincères et profondes condoléances à toute la nation béninoise, au chef de l’État à toutes les familles éplorées.

Cette disparition nous laisse dans un émoi indescriptible et insoutenable.

Oh Dieu! nous invoquons aussi ta paix divine sur l’âme de l’illustre disparu tout en te priant de l’accueillir dans ta félicité éternelle.

Fait à Cotonou, ce 21 Février 2025

Jean Baptiste HOUNGUE Président de l’ex Coalition Bénin En Route Président du Parti Populaire Panafricain (PPP)