Côte d’Ivoire: les populations de la région du Woroba rendent hommage à Alassane Ouattara

Les populations du District Autonome du Woroba ont exprimé leur reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara, pour les nombreuses avancées en matière de développement et de progrès social dans les régions du Bafing, du Béré et du Worodougou. Ce témoignage de gratitude a pris la forme d’une mobilisation, le samedi 22 février 2025, à la Place de la République de Séguéla.

L’événement a rassemblé de nombreuses personnalités, dont le Vice-président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, des présidents d’institutions, des membres du gouvernement, des gouverneurs, ainsi que des élus et cadres de la région.

Le Vice-président Tiémoko Meyliet Koné a salué l’engagement des populations du Woroba aux côtés du Chef de l’État. « Vous avez raison de célébrer Alassane Ouattara. Grâce à son leadership, la Côte d’Ivoire affiche des performances économiques remarquables et se positionne comme l’une des économies les plus dynamiques d’Afrique », a-t-il souligné.

Il a insisté sur les progrès réalisés dans tous les domaines essentiels à savoir les infrastructures, l’électrification, l’accès à l’eau potable, la santé, l’éducation… Autant de secteurs où des avancées notables ont été accomplies sous la gouvernance du Président de la République.

Bien avant, le Ministre-Gouverneur du District autonome du Woroba, Moussa Dosso, a exprimé la profonde gratitude des populations. « Merci aux fils et filles du Bafing, Béré et du Worodougou pour cette mobilisation exceptionnelle », a-t-il déclaré, avant de rappeler l’impact de la gouvernance du Chef de l’État. « Le taux d’électrification est passé de 16 % en 2011 à plus de 98 % en 2024. L’accès à l’eau potable est passé de 15 % en 2011 à 50 % en 2024, grâce à la construction de 27 nouveaux châteaux d’eau et 1 251 forages équipés. En matière de santé, 37 nouveaux centres de santé ont été construits entre 2021 et 2024, et 44 autres réhabilités. Concernant l’éducation, 632 nouvelles salles de classe ont été bâties depuis 2011. Qui a fait autant avant lui ? Personne ! », a-t-il affirmé, avant d’exhorter les populations à poursuivre le chemin avec Alassane Ouattara.

Au nom des populations, le Président du Conseil Régional du Worodougou, Bouaké Fofana, a transmis un message de fidélité et d’engagement envers le Chef de l’État. « De Touba à Mankono, en passant par Séguéla, nous restons engagés aux côtés du Président Alassane Ouattara. Ce voyage qu’il a entrepris avec nous n’est pas encore terminé », a-t-il assuré.

Toutefois, il a également émis plusieurs doléances pour l’amélioration des conditions de vie dans le Woroba. Parmi celles-ci : l’accélération des travaux routiers, la construction de nouveaux châteaux d’eau, le renforcement des infrastructures sanitaires et éducatives, ainsi que la réhabilitation du lycée gouverneur Abdoulaye Fadiga à Touba.

Pour lui, l’hommage rendu au Président Alassane Ouattara par le Woroba traduit ainsi un double message notamment la reconnaissance pour les acquis et l’engagement à poursuivre ensemble la dynamique de développement engagée depuis 2011.

Cyprien K.

Abidjan.net