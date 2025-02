Fondation UBA/Concours National de Dissertation : Miracle Dansou remporte le meilleur prix.

La deuxième édition du Concours National de Dissertation (NEC) de la Fondation UBA a connu son épilogue ce vendredi 21 février 2025. La cérémonie de remise des prix aux lauréats s’est tenue dans les locaux de Bluezone à Cotonou. La palme d’or est revenue à Consolate Miracle Dansou, élève au cours secondaire Monseigneur Steinmetz de Bohicon.

Par Dieudonné AWELE

Ils étaient douze (12) à être retenus sur les 667 candidats ayant participé, suivant les critères d’inscription et de la rédaction des textes, à cette deuxième édition de Concours National de Dissertation initié par la Fondation UBA. L’exercice portait sur le thème : «La télévision est une des causes non négligeables des mauvais résultats scolaires des jeunes enfants en Afrique », une citation de l’écrivain Patrice Tollier. Plus de 1000 candidats se sont engagés dans cette bataille intellectuelle.

Au tri, 667 copies ont été acceptées. « Car certaines copies des candidats n’ont pas respecté les critères et consignes requis pour la compétition » a fait remarquer Didier Sourou, Directeur de Marketing et de la Communication à UBA-Bénin avant de rappeler toutes les directives données lors du lancement de cette deuxième édition de NEC le 15 novembre 2024. Parmi ces 667 candidats qui étaient en lice, 12 ont pu tirer leurs épingles du jeu. Une sélection suivie avec rigueur par des professeurs certifies qui ont corrigé les copies. Ensuite, ces 12 candidats sont appelés à un dernier exercice de dissertation pour que les meilleurs des meilleurs soient connus.

Au terme de cette dernière phase, les trois (03) premiers de la compétition ont été identités. Mais c’est ce vendredi 21 février 2025 qu’ils sont connus en présence des parents et amis des lauréats et d’autres invités pour la circonstance. La palme d’or est décernée à Consolate Miracle Dansou, élève au cours secondaire Monseigneur Steinmetz de Bohicon qui repart avec un chèque en banque de Cinq Cents Milles (500.000) FCFA, une médaille d’or et un trophée. Explosée de joie, elle s’est exprimée en ces termes : « C’est une grande joie pour moi de remporter cette compétition de dissertation organisée par la Fondation UBA… ». Ses parents aussi présents ont partagé ces moments de gaité avec l’assistance. Ils ont manifesté toute leur administration à l’endroit de la Fondation UBA qui ne cesse de prendre des initiatives louables au profit de la jeunesse africaine. Le deuxième prix est revenu à Peindah Lokonon qui reçoit un chèque en banque de 300.000FCFA plus une médaille d’argent et le troisième répondant au nom de Onction Mahussé Abaounba repart avec un chèque en banque de 200.000Fcfa accompagnée d’une médaille de bronze.

Le Directeur Général de UBA-Bénin Charles Koné a, dans son allocution, remercié tous les élèves ayant participé à la deuxième compétition du Concours national de Dissertation. Il a ensuite félicité les 12 lauréats retenus et notamment les 03 premiers. Charles Koné a par ailleurs exhorté les élèves à redoubler d’ardeur dans leurs cursus scolaires non seulement pour leur avenir mais aussi pour le devenir de l’Afrique. Car, rappelle-t-il, NEC a été initié par la Fondation UBA pour promouvoir l’excellence en milieu scolaire et amener les apprenants à mieux prendre conscience de leur avenir par le travail savoir-bien-faire.

Il est à rappeler que tous les 12 lauréats ont, chacun d’eux, reçu des kits scolaires composés des livres de culture générale et de tablettes.