Sortie festive du groupe ” Ayidoté Sonagnon ” d’Ekpè: Kowiou Sagbohan et trois personnalités parrainent l’événement

( La présence de Mathieu Sahui et de Marcel Hounhouénou rehausse l’image de la manifestation )

Les membres du groupe ” Ayidoté Sonagnon ” ont organisé une manifestation grandiose parrainée par le président du mouvement Jeunes Dynamiques d’Ekpè ( JDEK ), Abdel Kowiou Sagbohan, et trois autres jeunes leaders, ce dimanche 23 février 2025. L’objectif de cette cérémonie festive est de collecter publiquement des fonds pour réaliser des oeuvres socio-communautaires dans le village d’Ekpè. L’acteur politique, Mathieu Sahui, et le doyen ancien maire d’Ekpè ( période avant la décentralisation ), Marcel Hounhouénou ont appuyé et rehaussé l’image de l’événement. Pascal Hounchonou et Eustache Toudonou, respectivement vice-président et chargé de formation, du JDEK étaient également de la partie.

Par Jules MAOUSSI

Abdel Kowiou Sagbohan, Moudachirou Sagbohan, Jeff Sagbohan et Vivance Codjo. Voilà les quatre jeunes leaders qui ont parrainé la manifestation festive du groupe ” Ayidoté Sonagnon ”, membre de l’union des associations Ayidoté d’Ekpè dont l’objectif est de développer entre jeunes des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité, des droits des peuples, l’amour et la fraternité, afin de développer le village d’Ekpè.



Au nom des parrains, Abdel Kowiou Sagbohan s’est félicité des oeuvres socio-communautaires tangibles réalisées par le groupe ” Ayidoté Sonagnon ” à Ekpè. << Pour bâtir un meilleur avenir, chaque bonne action, petite ou grande, mérite d’être saluée. L’humanité n’est pas une religion, mais un groupe que certains intègrent pour rendre meilleur le monde. Depuis quelques années, ces jeunes ont compris qu’il est nécessaire et indiscutable de se lever et travailler pour développer leur village, leur arrondissement, leur commune, voire leur pays. Oui, ils se sont décidés à faire, à réaliser les choses que certains qui ont les moyens n’arrivent pas à faire. Ils ont vraiment compris la nécessité d’aller de l’avant…..>>, a-t-il déclaré pour saluer la peinture de la maison des jeunes d’Ekpè par le groupe ” Ayidoté Sonagnon ”., avant de souligner que le développement est la fédération des énergies. << Le vrai développement est la mission de tous, et ceux qui l’ont vraiment compris, n’attendent pas qu’on le leur rappelle. Ils se lèvent, se mettre ensemble et avancent…..>>, a précisé Abdel Kowiou Sagbohan.



Prenant la parole, le leader politique, Mathieu Sahui, et son doyen, Marcel Hounhouénou, se sont dit émerveillés par l’organisation et les réalisations du groupe ” Ayidoté Sonagnon ”. << Je suis très ravi de vous. Vous étés de la catégorie d’hommes qui pensent au développement de leur localité. J’ai entendu beaucoup de nos actions. Nous irons à vos côtés, car nous sommes désormais liés pour la même cause. Que Dieu vous bénisse..…>>, s’est réjoui Mathieu Sahui à l’instar de M. Hounhouénou positivement surpris par les organisateurs de la manifestation.

Des moments de réjouissance ont mis fin à la manifestation. Rendez-vous pris pour l’année prochaine.