UBA-Bénin/« Promo Epargne Max Bonus» : Les meilleurs épargnants reçoivent leurs prix.

Les épargnants-gagnants de « Promo Epargne Max Bonus » lancé en juin 2024, par la Banque UBA-Bénin, ont été primés le 28 février 2025. Au tirage, 08 clients sont déclarés meilleurs épargnants.

Par Dieudonné AWELE

En juin 2024, la Banque UBA-Bénin a initié une campagne d’épargne au profit de sa clientèle. Au lancement de cette opération, les critères d’éligibilité ont été expliqués par les dirigeants de cette institution bancaire. Il revenait donc à chaque client ancien comme nouveau désireux de participer à cette opération concurrentielle de faire une première mise de cinquante milles (50.000)FCFA dans son compte épargne. Mais la chance reviendra à ceux qui auront fait le maximum de dépôt dans leurs comptes bancaires. Plusieurs dizaines de personnes ont participés à cette campagne dénommée « « Promo Epargne Max Bonus ». A la cérémonie de la remise des prix le vendredi 28 février 2025, Sylvia Adjibi, responsable à la clientèle de UBA-Bénin est largement revenue sur le processus expliqué au départ de cette campagne. Dans son développement, elle a fait remarquer que tous ceux qui ont participé à « Promo Epargne Max Bonus » se sont conformés aux protocoles d’éligibilité. Mais, explique-t-elle, seuls les clients ayant épargné suffisamment suivant les catégories ont maximisé leurs chances. Au total, huit (08) épargnants ayant participé à cette campagne ont tiré leurs épingles du jeu. Ils ont été gratifiés par plusieurs lots composé entre autres de matériels électroménagère, de smartphones et d’un chèque de cinq cents milles (500.000)FCFA.

Au tirage ; c’est un couple qui s’en sort avec le plus grand et merveilleux. Il s’agit du couple Bénédicta et Aimé Paul Gonçalves qui repart avec un chèque de cinq cents milles (500.000)FCFA. Suivant les catégories, dans le lot des épargnants qui ont fait des mises allant de 50.000F et 200.000F, c’est le Yacoubou Kitoyi qui remporte la victoire et bénéficie d’un bon d’achat de 30.000F. Alida Houéfa Houndétondji sort la tête dans le lot des clients ayant fait des mises allant de 200.000F à 1.000.000F. Un micro-onde lui a été remis en guise de récompense. Au niveau des épargnants allant de 1.000.000F à 5.000.000F, le prix du meilleur de cette catégorie est revenu au client à Ahamidé Yves Tolofon qui gagne un bon d’achat de 75.000F. Pour le reste Gaston kuassi Sagbo De la catégorie de 500.000F à 10.000.000F repart avec un smartphone samsung et dans la catégorie de plus de 10.000.000F, c’est l’épargnant Dénis Précieux Nouwagbé qui reçoit une smart Tv.

Dans son allocution, lors la remise des prix aux meilleurs gagnants, le Directeur Général de UBA-Bénin a remercié tous les participants à la campagne « Promo Epargne Max Bonus » et a félicité les épargnants-gagnants. Il par ailleurs invité le public à faire davantage confiance à UBA-Bénin qui est une Banque de référence non seulement en Afrique mais un peu partout dans le monde.