Journée internationale des droits des femmes : UBA BENIN engage, exhorte et prime les filles de 3 établissements scolaires du Bénin

UBA BENIN a célébré par anticipation et d’une manière particulière la journée internationale des droits des femmes (JIF). C’est à travers une série d’activités qui prônent sa responsabilité sociale (RSE) que la banque, à travers sa fondation, a marqué l’événement dans la journée du Vendredi 7 Mars 2025. Elle s’est intéressée aux filles de quelques lycée et collège de Cotonou et Parakou.

Au-delà d’une simple commémoration, c’est par une prime à l’excellence pour les filles que la banque a choisi de marquer la journée internationale des droits des femmes (JIF). Au lycée technique et professionnel de Kpondéhou (Akpakpa, Cotonou), au Trinity Montessori School (Cotonou) et au Collège Roger Lafia (Parakou), UBA BENIN à travers sa Fondation a ciblé les apprenantes pour faire passer les maître-mots du message de la journée : droit, égalité et autonomisation.

Pour Charles KONE, Directeur générale de UBA BENIN, c’est dans les jeunes esprits des filles qu’il faut déjà semer la graine de la reconnaissance de leurs droits, de l’égalité des sexes et des chances et surtout de leur autonomisation. L’approche du dirigeant de la banque est simple : donner à la jeune fille les moyens de se prendre en charge sur tous les plans et l’élever dans la culture de la connaissance et la revendication de ses droits.



Trois actes ont meublé cette célébration dans chacun des 3 établissements scolaires ciblés par la Fondation UBA.

Des kits hygiéniques ont été distribués à une cinquantaine de filles déjà en âge de menstruation. L’idée de ce geste est d’éduquer la fille à une bonne hygiène menstruelle, gage d’une bonne santé reproductive pour son plein épanouissement.

L’autre action forte de la journée a été de primer les 5 meilleures filles de chacun de ces établissements scolaires. Ces filles méritantes ont reçu chacune des kits d’outils pédagogiques de la Fondation UBA pour les inciter à gravir davantage les marches de l’excellence.

L’acte 3, pour finir, a été marqué par des dons d’ouvrages scolaires pour les bibliothèques de chacun des établissements scolaires identifiés par la Fondation UBA. Au total, plus d’une centaine d’ouvrage ont été gracieusement offert. Avant la remise officielle des livres aux établissements, une séance de lecture suivie et dirigée s’est tenue avec les apprenantes pour les encourager à la lecture.

Enthousiastes et débordant de mots de gratitude, les responsables des écoles ainsi que leurs apprenants n’ont pas tari de mots pour dire leur reconnaissance à UBA pour cette marque d’attention qui marque définitivement d’un cachet spécial et impactant la célébration de la journée internationale des droits des femmes.