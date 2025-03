La Ministre-Conseiller aux Affaires Sociales et du Travail, Mariam Djaouga a tenu une séance de travail avec les populations de la commune de Dassa-Zoumè. Cette rencontre d’écoute et d’échanges sur…

Commune de Dassa-Zoumè : Séance d’échanges entre la Ministre-Conseiller aux Affaires Sociales et du Travail, Mariam Djaouga et les bénéficiaires de la microfinance ALAFIA

La Ministre-Conseiller aux Affaires Sociales et du Travail, Mariam Djaouga a tenu une séance de travail avec les populations de la commune de Dassa-Zoumè. Cette rencontre d’écoute et d’échanges sur les actions du gouvernement a eu lieu le mercredi 12 mars 2025 dans les locaux de la mairie de la ville. Plusieurs dizaines de personnes, notamment les bénéficiaires du projet de la microfinance mis en place par le gouvernement du Président Patrice Talon ont pris part à cette séance.

Par Dieudonné AWELE

Un peu plus de 200 bénéficiaires dont 171 femmes étaient présents à cette séance d’échanges. Les autorités communales, le Secrétaire Général de la préfecture des Collines représentant le Préfet empêché, la Directrice Départementale des Affaires Sociales et de la Microfinance des Collines accompagnés des cadres de la Direction Départementale des Affaires Sociales et de la Microfinance des Collines se sont aussi mobilisés pour la circonstance.

Dans son allocation, le Maire de la ville de Dassa-Zoumè a apprécié la descente de la Ministre-Conseiller des Affaires Sociales et du Travail sur son territoire de compétence pour rencontrer les populations à la base et surtout celles concernées directement par les mesures sociales du gouvernement.

Prenant la parole, Mariam Djaouga a passé en revue les actions phares mises en exécution par l’administration du Chef de l’Etat au cours de ces dernières années pour améliorer les conditions de vie socioéconomiques des différentes couches de la société. Elle a fait comprendre à l’assistance que de nombreux dispositifs sont mis en branle par l’Exécutif pour dépolitiser les mesures sociales. « Ce qui permet la bonne marche du hautement social avec l’accès facile aux microcrédits qui est désormais digitalisé » a-t-elle expliqué. Elle a aussi évoqué d’autres actions sociales qui se mènent sans tambour ni trompette et qui portent notamment sur l’autonomisation et le maintien des filles à l’école à travers le projet SWEDO. Selon sa communication, plusieurs dizaines de milliers de filles et de jeunes femmes sont impactées par ce projet louable. La Ministre-Conseiller aux Affaires Sociales et du Travail est revenue sur le projet ARCH portant sur les volet : Assurance Maladie et la formation professionnelle de même que l’assistance aux personnes âgées.

Témoignages et doléances des bénéficiaires

Les impacts positifs des mesures sociales mises en place par le régime du Président Patrice Talon ne sont plus à démontrer. Dans la commune de Dassa-Zounmè, les populations ayant bénéficié de ces mesures en parlent avec joie et émotion. La descente de la Ministre-Conseiller aux Affaires Sociales et du Travail dans ladite commune fut une occasion pour celles-ci d’exprimer leurs gratitudes envers le Chef de l’Etat. Car suivant les témoignages les uns aussi plus émouvants que les autres, le projet microcrédit Alafia a et continue d’avoir un impact positif sur leur vie économique. Néanmoins, ils sont transmis quelques préoccupations à la Ministre-Conseiller aux Affaires Sociales et du Travail qui a promis faire remonter l’information.