2ème édition du “PME Connect”: L’ADPME expose ses dispositifs d’appui aux PME/PMI

Engagée pour la croissance et la compétitivité du secteur privé béninois, l’Agence de développement des petites et moyennes entreprises (ADPME), a tenu, mercredi 12 mars 2025 à Golden Tulip, l’acte 2 de son initiative “PME Connect”. Au-delà d’un cadre de réseautage, cette rencontre a été l’occasion pour l’Agence de faire connaître aux acteurs du privé, les dispositifs d’accompagnement qu’elle offre aux PME.



Sylvestre TCHOMAKOU



Potentielle force de croissance, les Petites et moyennes entreprises/industries (PME/PMI), au Bénin, sont au centre des priorités de l’Agence de développement des petites et moyennes entreprises (ADPME) qui ne tarit point d’initiatives pour renforcer leur croissance et les mettre sous les projecteurs. Pour ainsi dire, après la 1ère édition de l’afterwork “PME Connect”, l’agence a mobilisé, mercredi 12 mars 2025, experts, entrepreneurs et acteurs publics au titre de la 2ème édition de ladite rencontre, pour les entretenir sur ses initiatives ou mécanismes d’appui aux PME.

Déroulée autour du thème “Les dispositifs d’accompagnement des PME”, cette deuxième édition du “PME Connect” a été l’occasion pour l’ADPME, par la voix de son Directeur de l’accompagnement technique et du soutien aux PME (DATS), de présenter en détail, d’une part, les dispositifs d’accompagnement de l’agence à savoir : les services d’orientation, l’accompagnement non financiers ou technique ainsi que l’accompagnement financier. D’autre part, l’occasion a-t-elle été pour lui de mettre en lumière les opportunités offertes aux PME à travers différents programmes dont le Talent Africain à l’International (TAI). “Nos cibles prioritaires, ce sont les entreprenants (artisans, personnes exerçant les professions libérales, etc.), les Micro, petites et moyennes entreprises (MPME), les startups.”, a fait savoir Mohamed Aguyl. S’alignant sur les ambitions du gouvernement béninois en matière de dématérialisation de l’administration, l’agence, à ce rendez-vous, a par ailleurs dévoilé la nouvelle plateforme digitale “ePME” conçue pour aider les MPME à accéder facilement aux opportunités de financement, de formation et de marché. Intervenant à l’occasion, le DG Laurent Gangbès n’a pas manqué de rappeler qu’à travers ce rendez-vous, l’objectif n’est autre que la connexion des PME béninoises.

“Nous avons voulu que vous puissiez vous rendre compte de tout le dispositif que le gouvernement a mis en place pour accompagner les Petites et moyennes entreprises dans notre pays.”, a-t-il exprimé, avant de poursuivre : “C’est un dispositif assez complet qui permet à une entreprise, à une idée de pouvoir être prise en compte par l’ADPME de pousser ce projet jusqu’à réalisation. C’est très important que l’ensemble des PME puissent se rendre compte des opportunités pour non seulement assurer notre développement mais pour entrer en contact avec d’autres entreprises”. Présent à l’occasion, le Président du Conseil économique et social du Bénin (CES), Conrad GBAGUIDI, n’a pu s’empêcher d’apprécier l’initiative de l’ADPME qui, estime-t-il, boostera l’écosystème entrepreneurial national. La 2ème édition du “PME Connect”, au-delà de la présentation des dispositifs d’accompagnement des PME, a été marquée par six (06) pitchs dans différentes langues, notamment en français, fon, dendi et bariba, où des entrepreneurs bénéficiaires de l’accompagnement de l’ADPME et de ses partenaires, notamment à travers les programmes PAEB et PAEFA, ont partagé leurs parcours et les impacts positifs des dispositifs de soutien sur leurs activités.

L’Economiste du Bénin