Carnet Noir Le football béninois perd Pierre Alain Quenum

Encore une mauvaise nouvelle qui frappe le football béninois. Ce 16 mars 2025, Pierre Alain Quenum nous a quittés. Dans un communiqué rendu public, ce dimanche, la Fédération Béninoise de Football regrette la disparition de l’un de ses agents.

“La famille du football béninois est en deuil. Pierre Alain Quenum, Agent de la FBF et Vice-président d’AÏNONVI FC, nous a quittés ce dimanche 16 mars 2025. Au nom du Président Mathurin de Chacus et du Comité Exécutif, nous adressons nos sincères condoléances à sa famille et à tous ses proches. Que son âme repose en paix.”, lit-on dans le communiqué de la FBF.

J.S.

24h au Bénin