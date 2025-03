Dynamisation du Ces: Conrad Gbaguidi échange avec la Présidente de la Haute Cour de justice

(Marc-André Loko de l’Asin prêt à accompagner l’institution)

Le Président du Conseil économique et social (Ces) continue de prendre langue avec les autres institutions et structures étatiques. Après avoir été reçu par la Présidente de la Haute Cour de justice, Professeure Dandi Gnamou, Conrad Gbaguidi a, à son tour reçu ce vendredi 14 mars 2025, le Directeur général de l’Agence des systèmes d’information et du numérique (Asin), Marc-André Loko. Avec les deux personnalités, il a noué des partenariats d’intérêt public, pour la réussite de son mandat.

Conrad Gbaguidi veut impulser une nouvelle dynamique au Ces. À peine installé dans ses fonctions de Président de l’institution, il a entamé des démarches pour redorer son blason, conformément aux consignes du Chef de l’État. Et, au nombre de ces démarches, travailler ensemble avec les autres institutions et structures étatiques, pour la réussite de sa mission. À cet effet, Conrad Gbaguidi s’est rendu dans les locaux de la Haute Cour de justice, pour une séance d’échanges avec sa Présidente. Accueilli chaleureusement par la Professeure Dandji Gnamou, les deux personnalités au cours de cette audience ont discuté autour des prochains défis dont la mandature du Ces, doit faire face et dans quelles mesures, la Haute Cour et sa Présidente pourraient être des alliés, quant à la conduite à bon escient de cette mission. À l’issue de cette séance, Conrad Gbaguidi n’a pas manqué de livrer ses impressions. À écouter le Président du Ces, il s’est plutôt agi d’une visite de travail pour discuter de la coopération entre les deux institutions et de la nécessité de les faire connaître auprès de la population. Autrement, cette visite, pour lui, a pour but de renforcer les liens entre les institutions et de travailler ensemble pour le bien de la République. Déjà, il considère la Présidente de la Haute Cour de Justice comme une alliée pour le Conseil économique et social car, estime-t-il, elle a déjà proposé des idées pour améliorer le fonctionnement du Ces. « Du coup, je pense que nous sommes bien placés tous les deux pour travailler ensemble les autres institutions pour que notre République puisse être construite en harmonie avec des gens qui font en sorte que les populations également puissent apporter leurs pierres à l’édification du pays », a réitéré Conrad Gbaguidi.

Le Ces et l’Asin se donnent la main

Marc-André Loko, Directeur général de l’Asin a été reçu par le Président du Ces. Accompagné de son homologue du Centre national d’investigations numériques (Cnin), Ouanilo Medegan-Fagla, il a été question de chercher les voix et moyens, afin de mieux numériser les services du Ces. Au terme de cette audience, Marc-André Loko annonce qu’ils ont échangé particulièrement sur deux points. Et l’enjeu pour l’Asin, dit-il, c’est d’accompagner le Président et toute l’institution dans une forte volonté de transformation digitale pour pouvoir atteindre sa mission. « Donc, concrètement, par exemple, dès lundi, nous serons présents ici avec lui afin de commencer à auditer les systèmes d’information du Conseil économique et social et d’identifier quelques axes, notamment des choses très simples comme amener une messagerie moderne et sécurisée. Nous sommes engagés à accompagner le Conseil économique et social, nous sommes engagés également à l’accompagner sur les sujets qui touchent à la dématérialisation de ces documents. Parce qu’il insiste beaucoup sur le besoin de productivité, le besoin d’efficacité de l’action du Conseil économique et social. Il a également rappelé que du fait qu’il est des entités décentralisées, il voudrait s’assurer que la collaboration pourrait être naturelle et que ces entités qui sont sur le terrain, qui vont être au contact des populations chaque jour, chaque semaine, pourront collecter efficacement de l’information précise, exploitable, presque en temps réel », a-t-il indiqué. Le disant, Marc-André Loko estime qu’ils ont ce défi pour l’accompagner dans cette mission, pour que ce rôle de thermomètre, tel qu’il l’a dit pour l’État béninois, mais également qui peut servir à l’État béninois puisse être honorée par l’institution, mais également que l’institution puisse trouver des solutions efficaces, précises, pour pouvoir répondre aux sollicitations des populations, des entreprises et des différents corps sociaux et des corps intermédiaires du pays.

