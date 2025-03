Lokossa/Rencontre de Mariam Djaouga, Ministre-Conseiller chargée de la Famille, des Affaires Sociales et du Travail avec les populations : L’autonomisation de la femme et les Violences Basées sur le Genre au cœurs des échanges

Les populations de la commune de Lokossa, ont dans la journée du 18 mars 2025, reçu la visite de la Ministre-Conseiller chargée de la Famille, des Affaires Sociales et du Travail. Cette descente de Mariam Djaouga, dans cette ville du département du Mono, s’inscrit dans le cadre de la tournée nationale qu’elle a entamée depuis quelques semaines afin de s’entretenir avec les populations sur les politiques sociales mises en œuvre par le Chef de l’Etat en vue d’offrir une vie socioéconomique plus meilleure à elles. A l’étape de Lokossa la Ministre-Conseiller chargée de la Famille, des Affaires Sociales et du Travail a beaucoup plus échangé avec les femmes et les jeunes filles sur l’autonomisation de la gent féminine et les mesures prises par le gouvernement pour rayer les Violences Basées sur le Genre (VGB).

Par Dieudonné AWELE

Photo de famille des élèves filles avec Mariam Djaouga Ministre-Conseiller aux affaires sociales

Vue partielle des élèves filles sensibilisées sur les VBG

« L’autonomisation de femme et la lutte contre les diverses sortes de violence que subissent les femmes dans nos sociétés et communautés est l’une des priorité phare de notre gouvernement. Et depuis 2016, le Président de la République, Son Excellence Patrice Talon en a fait son cheval de bataille » a rappelé Mariam Djaouga avant d’ajouter « Le département ministériel dont je suis Ministre-Conseiller travaille inlassablement dans ce sens suivant la vison du Chef de l’Etat. Et comme vous le savez bien déjà des dizaines de milliers ont, depuis presque ces dix (10) années, le sourire aux lèvres. Car, elles ont un accès très facile aux microcrédits avec un remboursement souple » a-t-elle déclaré sous les ovations d’une assistance majoritairement constituée de femmes et de jeunes filles visiblement satisfaites en général par les actions expansives exécutées par le gouvernement et en particulier par les mesures sociales dont bénéficient largement tous les béninois.

Les bénéficiaires du projet microcrédit ALAFIA en joie

Dans la foule s’éclate un témoignage de reconnaissance. Une voix féminine se fait entendre au sein des participants mobilisés pour la circonstance pour manifester toute sa reconnaissance envers le gouvernement. Dans une langue vernaculaire de la zone, la dame raconte comment le projet « Microcrédit ALAFIA » l’a sauvé de la précarité et la rendu beaucoup plus indépendante face à certaines contraintes de la vie.

Vue partielle des bénéficiaires

Au sujet des violences que subissent les femmes, la Ministre-Conseiller chargée de la Famille, des Affaires Sociales et du Travail a fait comprendre que ces violences se manifestent sur diverses formes et varient d’une communauté à une autre. Mariam Djaouga pointe de doigt la violence conjugale qui réduit la femme en esclave, la violence verbale qui affecte dangereusement la psychologie de la femme et les pesanteurs sociologique qui font soumettre la gent féminine à des actes inacceptables. Elle aborde également l’exploitation et l’harcèlement sexuel dont sont exposées les jeunes filles en milieu scolaire et dans les centres de formation professionnelle. La Ministre-Conseiller a également signalé que l’harcèlement sexuel est aussi présent dans les administrations publiques comme privées.

Mariam DJAOUGA MINISTRE-CONSEILLER

« Mais depuis l’arrivée au pouvoir du Président Patrice Talon en 2016, ces actes attentatoires à la dignité féminine ont connu une nette régression. Car tous les dispositifs juridiques pouvant sécuriser les femmes sont mis en branle pour prévenir le mal et aussi pour que les auteurs de ces actes soient poursuivis avec rigueur. Aujourd’hui les victimes ont la possibilité de saisir la juridiction qui s’occupe des dossiers ayant trait aux Violences Basées sur le Genre «VBG) située dans l’enceinte de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET). Un guichet unique est aussi installé au Ministère de la Famille, des Affaires Sociales et du Travail pour recueillir les plaintes… » a-t-elle fait remarquer

.

LA Ministre-Conseiller Mariam Djaouga en séance de travail avec les autorités préfectorales et communales de Lokossa

Il est à rappeler qu’à sa descente à Lokossa, la Ministre-Conseiller de la Famille, des Affaires Sociales et du Travail Mariam Djaouga a été accueillie et reçue en audience par le Préfet du Mono et les autorités de la mairie et a tenu une séance de travail avec eux.