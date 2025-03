5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 “Il y a des regrets” G. Rohr après Zimbabwe vs Bénin

Après le nul à Durban au terme du match Zimbabwe vs Bénin dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Gernot Rohr s’est pointé en conférence de presse. Selon le sélectionneur des Guépards, le nul (2-2), est une leçon pour son équipe.

“C’est un bon match nul, car nous avons affronté une équipe de qualité, soutenue par un public très présent. C’était un véritable match à l’extérieur. Cette équipe possède de nombreuses qualités et remportera des matchs dans ces éliminatoires. Ce résultat nous permet de garder toutes nos chances. En cas de victoire mardi prochain, nous dépasserons l’Afrique du Sud. Tout est entre nos mains. Il faut toujours garder en tête ce rêve d’aller à la Coupe du Monde.”, a déclaré Gernot Rohr.

Bien que confiant, il n’a pas manqué de souligner les regrets : “Bien sûr, il y a des regrets. Lorsque l’on mène 2-0, on doit être capable de mieux gérer le match. Nous ne l’avons pas fait. Le but encaissé juste avant la mi-temps a relancé notre adversaire, un adversaire très coriace. C’était un match d’une grande intensité, avec beaucoup de duels. Nous avons fait un début de match de qualité en inscrivant deux buts. On était bien en place. Malheureusement, la blessure de Moumini a quelque peu déstabilisé notre défense. Ce but encaissé avant la pause a redonné confiance à l’adversaire, qui possède un milieu de terrain de haut niveau, avec des joueurs évoluant en Angleterre.”

Mardi prochain, les Guépards recevront l’Afrique du Sud au stade Félicia du côté d’Abidjan en Côte d’Ivoire. La rencontre compte pour la 6e journée des éliminatoires.



