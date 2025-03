Le FMI nomme Tony Elumelu au Conseil consultatif sur l’entrepreneuriat et la croissance

Lagos, le 27 mars 2025 – Tony O. Elumelu, CFR, fondateur et président du groupe Heirs Holdings, a été nommé par le Fonds Monétaire International (FMI) au Conseil consultatif sur l’entrepreneuriat et la croissance, convoqué par la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva.

Elumelu, principal défenseur de l’entrepreneuriat en Afrique et dont la Fondation a financé, mentoré et formé plus de 25 000 entrepreneurs africains depuis 2015, considère l’entrepreneuriat comme le moteur de la transformation économique de l’Afrique. Entrepreneur autodidacte, l’adhésion d’Elumelu à l’entrepreneuriat est fondamentale dans son concept d’Africapitalisme, sa conviction que le secteur privé africain peut et doit jouer un rôle de premier plan dans le développement du continent, en réalisant des investissements à long terme qui génèrent une valeur sociale et économique.

Le Conseil consultatif comprend des leaders mondiaux du secteur privé, des responsables politiques et des universitaires, tous engagés à identifier et à lever les obstacles réglementaires à l’entrepreneuriat. Son mandat est de recommander des politiques qui améliorent l’allocation des ressources, stimulent l’innovation et favorisent une croissance économique durable portée par le secteur privé. Elumelu jouera un rôle clé pour s’assurer que le potentiel entrepreneurial de l’Afrique soit au cœur de la prise de décision économique mondiale.

Les autres membres du Conseil comprennent : le professeur Harberger d’économie à l’Université de Chicago, le professeur Ufuk Akcigit ; l’ambassadrice d’Arabie Saoudite aux États-Unis, Son Altesse Royale l’ambassadrice Reema Bandar Al-Saud ; le président-directeur général et co-fondateur de Salesforce, M. Marc Benioff ; la présidente exécutive de Banco Santander, Mme Ana Botín ; le président du groupe Tata, M. Natarajan Chandrasekaran ; le directeur général du groupe Vodafone, Mme Margherita Della Valle ; le fondateur, président et directeur général de Vista Equity Partners, M. Robert Smith ; et le ministre argentin de la déréglementation et de la transformation de l’État, M. Federico Sturzenegger.

Lors de la réunion inaugurale du Conseil consultatif, le mercredi 26 mars 2025, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a déclaré : « Le Conseil réunit un groupe de penseurs et de praticiens de premier plan dans les domaines des affaires, des finances, du milieu académique et des politiques publiques pour partager leurs points de vue et leurs expériences sur la manière dont les politiques macroéconomiques et financières peuvent créer un environnement favorable à l’innovation, à l’entrepreneuriat et à la productivité, des ingrédients clés pour un secteur privé prospère et une forte croissance économique. »