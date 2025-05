COMMUNIQUE DE PRESS: Le Président gabonais honore Tony Elumelu pour son engagement en faveur du Developpement de l’Afrique.

Le Président de la République gabonaise, Son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, a décerné l’une des plus prestigieuses distinctions Nationales, le grade de Commandeur dans l’Ordre National du Mérite gabonais, à M. Tony Elumelu, Président du Groupe United Bank for Africa (UBA) et fondateur de la Fondation Tony Elumelu.

Cette haute distinction récompense la contribution durable de Tony Elumelu au développement économique de l’Afrique, notamment son impact sur l’entrepreneuriat des jeunes et la croissance des infrastructures au Gabon et dans d’autres pays africains.

Lors de la cérémonie qui s’est tenue lundi 05 mai 2025 au Palais présidentiel à Libreville, le Président Oligui Nguema, fraîchement investi à la tête du pays, a salué l’engagement de Tony Elumelu en faveur d’un développement africain inclusif et durable. Il a déclaré :

« Tony Elumelu est non seulement un entrepreneur visionnaire, mais aussi un ami dévoué de notre nation, le Gabon. À travers sa Fondation et le Groupe UBA, il a constamment démontré qu’investir en Afrique n’est pas seulement une bonne affaire, c’est la clé de notre avenir commun. Aujourd’hui, nous rendons hommage à un homme dont les actions continuent d’autonomiser la jeunesse africaine et d’inspirer des nations entières. »

Tout en saluant cette distinction, Tony Elumelu, qui a effectué plusieurs visites de haut niveau au Gabon ces derniers mois, a exprimé sa profonde gratitude et a réaffirmé son engagement à soutenir le programme de développement du pays :

« Je suis profondément touché par cet honneur. Il reflète non seulement mon parcours personnel, mais aussi une conviction commune : les solutions africaines, les entrepreneurs africains et les institutions africaines façonneront l’avenir de ce continent. Le Gabon possède un potentiel énorme, et je suis fier que la Fondation Tony Elumelu et le Groupe UBA puissent contribuer à le libérer »

« C’est plus qu’une médaille : c’est un rappel de ce que nous pouvons accomplir ensemble en tant qu’Africains. Chez UBA et la Fondation Tony Elumelu, nous restons déterminés à bâtir des ponts, non seulement entre les nations, mais aussi entre l’ambition et les opportunités. »

Cette reconnaissance intervient à un moment charnière pour le Gabon, alors que le pays accélère sa relance économique et place la croissance inclusive au cœur de sa stratégie sous la nouvelle direction présidentielle.

L’engagement de Tony Elumelu se concentre sur deux piliers clés : le financement des infrastructures, essentiel à la transformation économique à long terme, et l’entrepreneuriat des jeunes, soutenu par la Fondation Tony Elumelu, qui offre chaque année des formations, du mentorat et 5 000 dollars de capital d’amorçage non remboursable aux jeunes entrepreneurs gabonais et africains.

Ce prix souligne également le renforcement du partenariat financier entre le Gabon et United Bank for Africa (UBA), forte de sa présence au Gabon et sur continent en tant que moteur essentiel de l’inclusion financière et du développement.

A propos de Tony Elumelu

Tony Elumelu est le Fondateur et Président de Heirs Holdings, sa société d’investissement familiale qui s’engage à améliorer les conditions de vie et à transformer l’Afrique, grâce à des investissements à long terme dans des secteurs stratégiques de l’économie africaine, notamment les services financiers, l’hôtellerie, l’électricité, l’énergie, la technologie et la santé.

Il est Président du groupe bancaire panafricain United Bank for Africa (UBA), présent dans 20 pays d’Afrique, au Royaume-Uni, en France et aux Émirats arabes unis. Il est également la seule banque africaine à disposer d’une présence pour les dépôts commerciaux aux États-Unis. UBA fournit des services bancaires aux entreprises, aux entreprises, aux PME et aux particuliers à plus de 35 millions de clients dans le monde.

En outre, Il préside également Transcorp, le plus grand conglomérat coté en bourse du Nigéria, dont les filiales comprennent Transcorp Power, l’un des principaux producteurs d’électricité du pays, et Transcorp Hotels Plc, la principale marque hôtelière du pays.

Tony Elumelu est reconnu comme le plus éminent défenseur de l’entrepreneuriat en Afrique. En 2010, il a créé la Fondation Tony Elumelu (TEF), une organisation philanthropique de premier plan qui encourage une nouvelle génération d’entrepreneurs africains, catalyse la croissance économique, favorise l’éradication de la pauvreté et stimule la création d’emplois dans les 54 pays africains. Depuis sa création, le programme phare de la Fondation a identifié et mobilisé 18 500 entrepreneurs et créé un écosystème numérique de plus d’un million d’Africains, dans le cadre d’un engagement décennal de 100 millions de dollars américains pour financer, encadrer et former les jeunes Africains.

Les entreprises de Tony et la Fondation s’inspirent de sa philosophie économique de l’Africapitalisme, qui positionne le secteur privé, et plus particulièrement les entrepreneurs, comme catalyseur du développement social et économique du continent africain.

En 2020, en reconnaissance de son leadership entrepreneurial et de l’autonomisation économique des jeunes entrepreneurs africains, Tony a été nommé parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde par le magazine TIME et a reçu la plus ancienne et la plus haute distinction royale de Belgique.