Afrobarometer et le Mécanisme Africain d’évaluation par les Pairs (MAEP) renouvellent leur partenariat pour renforcer les données de gouvernance et la responsabilité en Afrique

ACCRA, Ghana, 15 mai 2025/ — Afrobarometer (www.Afrobarometer.org) et le Mécanisme Africain d’évaluation par les Pairs (MAEP) ont renouvelé leur partenariat avec un protocole d’accord de trois ans visant à renforcer la collaboration sur les données de gouvernance, le suivi et l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes à travers l’Afrique.



Marie-Antoinette Rose Quatre, PDG du MAEP, et Joseph Asunka, DG d’Afrobarometer, ont signé l’accord en marge du troisième Forum Africain de Haut Niveau du MAEP la semaine dernière à Freetown, en Sierra Leone.



Afrobarometer est un réseau panafricain de recherche par sondages non partisan qui fournit des données fiables sur les expériences et évaluations des Africains en matière de démocratie, de gouvernance et de qualité de vie. De nombreuses parties prenantes utilisent régulièrement les données d’Afrobarometer pour la planification des politiques, l’élaboration et la mise en œuvre des programmes, ainsi que le suivi et l’évaluation.



Le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) est une agence spécialisée de l’Union Africaine (UA) qui soutient la bonne gouvernance par le biais d’évaluations volontaires, d’apprentissage par les pairs et de programmes nationaux de réforme alignés sur les objectifs de développement de l’Afrique.



Au fil des années, les données d’Afrobarometer ont constitué une ressource précieuse pour plusieurs publications du MAEP, notamment le Rapport sur la gouvernance en Afrique 2023 : Changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique (https://apo-opa.co/3FdBf0V). Le MAEP s’est également appuyé sur l’expertise d’Afrobarometer pour développer la méthodologie et les outils de son Atlas de la gouvernance africaine. Dans le cadre du projet Data for Governance Alliance, piloté par Afrobarometer, les deux institutions ont également collaboré à l’organisation de plusieurs webinaires et événements.



Ce partenariat renouvelé vise à améliorer la disponibilité et l’utilisation des données citoyennes en alignant les études d’opinion publique d’Afrobarometer sur les outils de suivi de la gouvernance du MAEP, tels que l’Indice de Gouvernance en Afrique et les programmes d’action nationaux. Les deux institutions collaboreront également pour renforcer les systèmes de données, renforcer les capacités et promouvoir l’inclusion d’indicateurs de gouvernance axés sur la jeunesse et le genre.



« Ce partenariat reflète notre engagement commun à placer les citoyens au cœur de la gouvernance », a déclaré Asunka. « En harmonisant nos systèmes de données et en partageant notre expertise, nous pouvons garantir que la voix des citoyens ordinaires soit non seulement entendue, mais aussi qu’elle éclaire et renforce un leadership réactif et responsable, et contribue également au suivi des progrès vers les objectifs de l’Agenda 2063 de l’UA ».



« Nous travaillons en étroite collaboration avec Afrobarometer depuis un certain temps déjà, car le travail du MAEP est fondé sur des données probantes », a ajouté Quatre. « Ce protocole d’accord témoigne d’un engagement à collaborer et à enrichir véritablement notre travail sur le terrain et dans les Etats membres ». Distribué par APO Group pour Afrobarometer.