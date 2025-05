Bénin/Santé : Nécessité pour les femmes enceintes de suivre les consultations prénatales.

Dans la société béninoise, quand une femme tombe enceinte, c’est la joie aussi bien au sein du couple que dans les familles des mariés. Car, un être précieux est attendu. La progéniture. Mais avant que cette joie ne soit effective, il y des préalables qui passent nécessairement par les consultations prénatales. Autrement dit, l’entretien de la santé de la porteuse de la grossesse et celui du fœtus afin que l’accouchement se passe sans complication aucune. Néanmoins, on enregistre parfois des cas déplorables liés aux manques des soins prénataux.

Par DA

L’entretien d’une grossesse suivant les soins et conseils des médecins est très important. Inutile de banaliser donc les consultations prénatales. Seulement, au sein de la société béninoise, de nombreux couples ne prennent pas les dispositions qui s’imposent en de pareilles circonstances. C’est ainsi qu’on trouve des femmes, qui depuis le début de la grosses jusqu’à l’accouchement ne suivent aucun traitement médical. Et sans doute, les dégâts interviennent avec parfois des conséquences insoutenables. D’autres femmes en état de grossesse préfèrent s’adonner aux traitements endogènes par la consommation des tisanes préparées à la base de différentes plantes médicinales ou des produits traditionnels. A ce niveau, la question du dosage se fait poser avec acuité. Ce qui provoque également des complications soit pendant la grossesse soit au cours de l’accouchement.

Au Bénin, des campagnes de sensibilisation et d’information se mènent sur comment entretenir une grossesse et prévenir une éventuelle complication. Déjà, quelques semaines après l’arrêt des menstrues, il est conseillé aux femmes de se rendre dans les maternités pour commencer les premières consultations. Un suivi régulier par les sages femmes et les médecins-gynécologues durant tout le processus épargne sans doute les femmes porteuses d’un futur bébé des risques majeurs pouvant mettre leur vie et celle du ‘’nouveau-né’’ en danger. L’échographie apparait alors comme un point important dans le processus des consultations pour mieux connaître la position du fœtus, son état et ses mouvements dans le ventre de la femme. Malheureusement de nombreuses familles négligent les conditions à remplir pour un accouchement sain et la joie du début se transforme parfois en détresse et en désespoir. Entre ignorance et manque de moyen, il est très difficile de comprendre les raisons qui poussent certaines femmes ou encore certains couples à ne pas prendre les dispositions pour entretenir à travers les soins médicaux une grossesse qu’ils ont voulu. Le souhait est que cette joie qui inonde les cœurs à l’annonce d’une grossesse ne s’éteigne pas par négligence ou par une raison absurde. Entretenir une grossesse est un acte obligatoire, un grand pas dans la naissance d’un enfant.