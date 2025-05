L’opposante kényane Martha Karua expulsée de Tanzanie venue en soutien d’un opposant emprisonné

L’opposante et avocate kényane, Martha Karua, a été refusée d’entrée en Tanzanie ce dimanche 18 mai 2025. Cette figure de la politique dans le pays (candidate à la présidentielle kényane de 2027), aussi avocate, devait assister en tant qu’observatrice à une audience de l’opposant tanzanien, Tundu Lissu, inculpé en avril pour « trahison » et menacé de la peine capitale. Martha Karua, ainsi qu’une défenseuse des droits humains et une avocate kényanes, ont été arrêtées dimanche dès leur arrivée à l’aéroport de Dar es Salaam, détenues pendant plusieurs heures avant d’être renvoyées au Kenya.

La chef du Parti populaire de libération du Kenya (PLP) et figure de proue de l’opposition, Martha Karua, 67 ans, s’adresse à la journaliste après son expulsion vers le pays depuis la Tanzanie, à l’aéroport international Jomo Kenyatta (JKIA) à Nairobi, le 18 mai 2025. AFP – SIMON MAINA

Avec notre correspondante à Nairobi, Albane Thirouard

Tout juste descendue de l’avion, Martha Karua a pris la parole devant la presse à l’aéroport international de Nairobi ce dimanche. Elle a accusé les autorités tanzaniennes de chercher à « détourner la loi pour emprisonner le principal opposant ». Tundu Lissu a été arrêté début avril après avoir organisé un meeting politique. Pour demander une refonte du dispositif législatif qui encadre les élections, à quelques mois des élections présidentielle et législatives, prévues en octobre 2026.

Martha Karua, avocate, voulait assister à sa comparution devant la justice ce lundi : « Tundu Lissu a été arrêté parce qu’il a lancé un appel : “pas de réformes, pas d’élections”. Quelle loi a-t-il transgressée en demandant à ce qu’il y ait des réformes en Tanzanie ? Et s’il a bien enfreint la loi, pourquoi est-ce que les autorités craignent que des observateurs assistent au procès et s’assurent qu’il soit libre et équitable ? J’en appelle au gouvernement tanzanien et à Samia Suluhu : abandonnez les charges retenues contre Tundu Lissu et cessez de courir après des chimères. »

