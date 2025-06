60E Assemblées Annuelles du Groupe de la Banque Africaine De Développement (BAD)

Le Président de la Commission a échangé ce 26 mai 2025 sur le site de la conférence, à Abidjan, avec les Administrateurs représentant les Etats membres de l’UEMOA à la BAD

La rencontre s’est déroulée en présence du Commissaire chargé du Département des Politiques Economiques et de la fiscalité intérieure, Mahamadou GADO et du Représentant Résident de la Commission en Côte d’Ivoire, Gustave DIASSO. Les Administrateurs Adama KONE, représentant la Côte d’Ivoire, Désiré GUEDON, représentant le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal, Malika DHIF, représentant le Togo et Alfredo Paulo MENDES, Administrateur suppléant représentant la Guinée-Bissau ont pris part à la réunion.

Abdoulaye DIOP a remercié les Administrateurs pour leur disponibilité et le suivi régulier des dossiers des Etats membres de l’UEMOA au niveau de la BAD. Il leur a ensuite présenté la situation économique de l’Union, caractérisée par la résilience et le dynamisme, avec un taux de croissance attendu de plus 6% attendu pour 2025.

Le Président de la Commission a par la suite évoqué les défis auxquels l’Union fait face. Pour terminer, il a présenté aux Administrateurs le Plan Stratégique de la Commission pour la période 2025-2030 IMPACT 2030 et la Vision prospective 2040 de l’UEMOA, deux référentiels sur lesquels l’Union s’appuie pour la transformation structurelle des économies des Etats membres.

Le Président de la Commission (cravate rouge) avec les Administrateurs représentant les Etats membres de l’UEMOA à la BAD

Les Administrateurs ont à leur tour remercié le Président de la Commission pour la tenue régulière de cette rencontre en marge des Assemblées annuelles du Groupe de la BAD. Ils ont félicité la Commission, pour les résultats obtenus, et exhorté l’Organe exécutif de l’UEMOA à maintenir ce cap, dans un contexte marqué par la diminution de l’aide publique au développement.

A noter que la 60ème édition des Assemblées annuelles du Groupe de la BAD se tient à Abidjan du 26 au 30 mai. La cérémonie officielle d’ouverture aura lieu le 27 mai 2025. Le nouveau Président de la Banque sera élu au cours de ces assises.

https://www.uemoa.int/actualites/60e-assemblees-annuelles-du-groupe-de-la-banque-africaine-de-developpement-bad