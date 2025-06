CEP 2025:‎Message de Célestine CLEDJO AFFOGNON, Membre du Parti UP-R et Présidente du Mouvement des Femmes pour l’Emancipation et l”Autonomisation (MITCHITE-GANXO) aux candidats.



Chers enfants, candidats de la quinzième circonscription électorale.



Ce lundi 02 juin 2025 démarre l’examen du Certificat d’Etude Primaire (CEP,) sur toute l’étendue du territoire national.

‎

‎Vous devrez donc affronter avec courage et détermination plusieurs épreuves. Un exercice qui vous permettra d’amorcer un nouveau cap dans votre cursus scolaire, un pas de plus vers vos rêves.

‎

‎À tous les candidats au CEP et tout particulièrement à ceux de la quinzième circonscription, je tiens à adresser mes encouragements les plus sincères. Je vous souhaite bonne chance, plein succès et une réussite éclatante.

‎

‎Que la sagesse vous guide, que la lumière de Dieu éclaire votre esprit, et que vos efforts soient couronnés de succès.

‎

‎Du courage et plein succès à chacun de vous.

‎

‎Célestine CLEDJO AFFOGNON, Membre du Parti UP-R et Présidente du Mouvement des Femmes pour l’Emancipation et l”Autonomisation (MITCHITE-GANXO)

‎