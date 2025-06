25ème édition de la fête identitaire de la communauté Sèto-Xla : La présence remarquable de la Présidente Célestine Clédjo Affognon

La vingt-cinquième édition de la fête identitaire de la communauté Sèto-Xla s’est tenue le weekend écoulé au quartier Zogbo dans le neuvième arrondissement de Cotonou. Plusieurs personnalités polico-administratives ont pris part à cette rencontre festive. Madame Célestine Clédjo Affognon n’est pas restée en marge de l’évènement. A la tête d’une forte délégation, la Présidente du Mouvement des Femmes pour l’Emancipation et l’Autonomisation (MITCHITE-GANXO) a été accueillie par des membres du comité d’organisation et des regroupements de femmes.

Dans la soirée du lundi 09 juin 2025, jour de la grande cérémonie de retrouvailles des filles et fils de la communauté Sèto-Xla, Célestine Affognon et son staff composé des femmes amazones et jeunes de la quinzième circonscription électorale sont descendus sur les lieux où un comité d’accueil les attendait. L’ambiance festive n’est plus à démontrer.

Après quelques échanges à bâton rompu avec le comité d’accueil Célestine Affognon et sa délégation furent installée. Autour de la table garnie d’un peu de tout, les débats se poursuivaient. Une occasion pour la Présidente du Mouvement des Femmes pour l’Emancipation et l’Autonomisation (MITCHITE-GANXO) d’échanger, avec les différents regroupements de femmes présents, sur des divers sujets ayant trait au devenir de la gent féminine au Bénin. La question de l’autonomie financière et de l’émancipation des femmes, explique madame Célestine Affognon, est en train d’être désormais résolue pour un avenir beaucoup plus radieux. Elle fonde son développement sur les mesures sociales mises en exécution ces dernières années et rassurent que les indicateurs sont prometteurs. La Présidente a aussi exhorté les femmes à prendre leur destin en main pour faciliter la tâche aux décideurs. Selon son exposée imprévue, les femmes restent et demeurent le socle du développement. Un débat très intéressant qui s’entrecoupait par le chuchotement des plats et des verres et par moment avec des slogans d’encouragements. Certains esquivaient quelques pas de danse pour agrémenter davantage les discussions. L’heure est beaucoup plus à la fête qu’à autre chose. L’ambiance festive s’est donc poursuivie jusqu’au départ de la Présidente Affognon. Les femmes rencontrées pour la circonstance ont souhaité la revoir une prochaine fois pour bénéficier de ses conseils et de ses expériences.