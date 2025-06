Ils ne sont plus de l’opposition. Ils ont décidé de rejoindre leur Présidente Célestine AFFOGNON dans l’Union Progressiste-le Renouveau (UP-R). Ils, ce sont les pêcheurs du quartier Enagnon-Akpakadodomey. Lors d’une…

Politique/15ème circonscription électorale: l’Association des Pêcheurs de Enagnon-Akpakadodomey prête à rejoindre Célestine CLÉDJO AFFOGNON dans l’UP-R

Ils ne sont plus de l’opposition. Ils ont décidé de rejoindre leur Présidente Célestine AFFOGNON dans l’Union Progressiste-le Renouveau (UP-R). Ils, ce sont les pêcheurs du quartier Enagnon-Akpakadodomey. Lors d’une rencontre restreinte tenue lundi 16 juin 2025 à Cotonou, ces derniers n’ont pas caché leur engagement rejoindre la Présidente du Mouvement des Femmes pour l’Emancipation et l’Autonomisation (MITCHITE-GANXO) dans sa nouvelle orientation politique.

Par Dieudonné AWELE

Encore un coup dur pour l’opposition dans la quinzième circonscription électorale. Une autre vague de démission s’annonce pour bientôt. Et ceci sous le contrôle de la Présidente Célestine AFFOGNON.

Quelques semaines seulement après son adhésion à la mouvance présidentielle sous l’ombre du “Baobab”, ses anciens compagnons de la lutte politique qui hésitaient décident finalement de la rejoindre. Une nouvelle vague dont le poids est prépondérante dans la balance politique de la quinzième circonscription électorale. Cette fois-ci, c’est l’Association des Pêcheurs de Enagnon-Akpakadodomey qui se rallie à madame Célestine AFFOGNON pour pouvoir atterrir dans la barque de l’Union Progressiste-le Renouveau., <<Madame la Présidente du Mouvement des Femmes pour l’Emancipation et l’Autonomisation, vous avez notre soutien indéfectible. Vous êtes notre guide et notre soutien en toute circonstance. Nous avons toujours menés le bon combat à vos côtés. C’est vrai, au début de votre départ de l’opposition où nous étions tous, vous avions hésités. Mais aujourd’hui, nous avons finalement compris la pertinente de la nouvelle orientation que vous donnez à notre groupe politique dont l’efficacité en matière se mobilisation n’est plus à démontrer>> à déclaré Robert Cocos HOUNKPE Secrétaire Général de l’Association des Pêcheurs de Enagnon-Akpakadodomey.

Déjà à l’entame de cette rencontre, le chef du quartier Abokicodji-Lagune Razack Délé Dandjinou alias ‘Ministre des Handicapés” est largement revenu sur les actions exécutées par l’administration Talon pour le bien-être de tous les béninois et les raisons pouf lesquelles, on doit œuvrer pour la continuité.

Prenant la parole, la Présidente Célestine AFFOGNON a salué la démarche des pêcheurs en leur souhaitant la bienvenue dans la vraie maison du développement du Bénin. Elle a par ailleurs exhorté les pêcheurs présents à intensifier la mobilisation pour une large victoire pour la continuité des actions de développement entamées par le Président Patrice Ramoneur.

Il est à noter que la déclaration officielle d’adhésion de l’Association des Pêcheurs de Enagnon-Akpakadodomey à L’UP-R sera concrétisée dans les prochains jours.