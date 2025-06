Animation politique du B R: Les intrigues et le rigorisme politique ciblé infestent le parti

(La question des allogènes évoquée par un M.C : un faux procès en sorcellerie ? )

-Occultant les problèmes d’épuration politique qu’il a fait acter par les manœuvres de remplacements fallacieux des responsables à la base du BR dans la ville de Parakou, le Ministre Conseiller Rachidi Gbadamassi doit faire une rétrospective de la gouvernance à laquelle lui-même a participé pendant 25 ans.

Qu’est- ce qui explique le regain tendancieux d’activités du Ministre Conseiller ?



Veut-il réveiller les vieux démons de la division pour laisser place à des querelles creuses vides de sens ?

Il faut que les instances dirigeantes au sommet du parti rappellent à l’ordre celui qui se fait professeur et qui pense maîtriser la géopolitique de la 8ème circonscription.

Alors que de manière persistante, plusieurs militants déplorent au sein du BR une ambiance d’exclusion et de règlement de compte des nouveaux promus du parti, il urge que le sommet fasse dilligence pour régler les problèmes internes qui minent le bon fonctionnement du deuxième Bloc présidentiel du régime de la rupture.

Ce parti connaît depuis un certain temps une cure en son sein.

Il faudra pour l’intérêt gêneral, éviter d’en rajouter aux problèmes des suspensions des instances dirigeantes de certains leaders et au limogeage ciblé de cadres techniques dans l’administration publique,une autre cacophonie.

Le dernier renouvellement des responsables au niveau des coordinations d’arrondissement et communale crée déjà des mécontentements et des frustrations.

Tout est réuni par ces agissements si l’on y prend pas garde à créer une implosion du Bloc Républicain construit au prix de multiples efforts des femmes et des hommes de conviction, acquis aux idéaux du chef de l’État Patrice Talon qui porte de tout son cœur le rêve de voir de grands ensembles pour l’animation de la vie politique au Bénin.



Malheureusement,des esprits malins et une bande de carriéristes politiques bien connus du peuple, actuellement soumis au poids d’un déclin et d’une usure, se promènent les week-ends à travers le pays, en vertu de quelques attributs et de l’aura dont ils bénéficient de Patrice Talon pour créer des fissures au cœur de ce qui est construit comme une forteresse de bloc politique. Ce faisant, ils éloignent ainsi plusieurs partisans des priorités que le BR accompagne dans l’action politique. La discipline de groupe prônée par les réformes exigent certes la rigueur, mais aussi, cette même discipline exige que le Bénin se debarasse des partis considérés comme des entreprises privées prises en otage par des barons politiques qui ont fait leurs preuves et à qui, la République a tout donné depuis des dizaines d’années.

Voilà un parti qui se veut moderne allié du chef de l’Etat, où certains responsables s’amusent à alimenter une opposition interne stérile et destructrice faite de mesquinerie et de coups bas contre certains de leurs camarades avec comme seul objectif, peindre les autres comme des réactionnaires et des indisciplinés opposés à la vision du chef de l’État.

Ça le Président Abdoulaye Bio Tchané devrait le savoir si tel est qu’il contrôle les paliers du parti.



Loin de verser dans des accusations gratuites contre quelques responsables et leaders ou indexer certains d’être en connivence avec le diable, il serait bienséant que le directoire du parti évite des suspicions afin de régler les problèmes. L’honnêteté et le ptriotisme devraient guider les uns et les autres à voir la réalité en face pour ne pas tronquer la vérité et se mettre à claironner les chansonnettes de la traîtrise et des mises en scènes politico – comiques de manière à créer auprès du chef de la mouvance, un déclic et des crises de confiance unitiles et destructrices de la cohésion de groupe.

Au fur et à mesure que l’on s’approche des échéances capitales de 2026 qui dessineront la nouvelle carte politique du Bénin, il se joue des coups de bas étages qui porteront, si l’on ne fait pas attention, une série de cafouillages et de dispersion d’énergie des vrais “chevaux gagnants” du BR.

Le chef de la famille “Rupture” risque de connaître une désillusion au regard des rapports tronqués qu’on lui produit.

L’accumulation des frustrations dues aux limogeages non justifiés de cadres, le remplacement à la veille des échéances des coordonnateurs dans certains arrondissements de la ville phare de la 8ème circonscription et l’épuration interne dénoncée par les militants pendant que PatriceTalon invite tous à l’unité, sont des exemples déplorables parmi tant d’autres faits.

Les conflits d’intérêts et la cacophonie des ambitions ont atteint un niveau où les agissements des nouveaux promus du chef de l’État commencent par exacerber la base.

Certains dénoncent la pagaille et le non respect des normes de la pyramide du Parti. Des descentes sur le terrain politique sans associer les responsables de structures de base, les brimades et autres stigmatisations des persécutés sont devenues des sujets de discussions au niveau des militants alors que l’heure devrait être à l’unité pour sonner la grande mobilisation.

Si rien n’est fait pour colmater les brèches, la troupe dirigée par le Président Abdoulaye Bio Tchané risque de connaître une débandade à la veille des élections.

On a entendu ces dernières semaines un ténor parler de populations allogenes abandonnées et laissées pour compte alors que celles-ci représenteraient près de 60% des électeurs à Parakou.

Sur quelle base une pareille affirmation peut- elle être soutenue par quelqu’un qui a passé plus de vingt ans au parlement ?

Qu’est-ce qui explique ce regain de manipulation et d’instrumentation des populations ?

L’auteur de cette déclaration oublie t -il que cette catégorie de population ne représente pas selon les statistiques, seulement que des militants BR ?

Faudrait – il lui rappeler que la ville de Parakou est l’une des rares cités où des maires ont été élu grâce à la bonne collaboration et la complicité de ceux qui sont autochtones. La coexistence pacifique de toutes les populations montre le caractère interactif des populations. Personne ne se plaind dans cette ville du fait de ses origines.

Ce qui est souhaité par tous est que les politiques jouent bien leur rôle de serviteurs du peuple. Il faut éviter l’instrumentalisaton des populations à la veille des élections. Le discours du MC souffre de lacunes et est à l’antipode des bonnes mœurs démocratiques inscrites en lettre d’or sur notre devise nationale. Ces déclarations sont considérées par certains comme une autoflagelation à moins de 10 mois des élections, il oublie que la municipalité de Parakou est administrée par son Parti. Son aveux de reconnaissance d’abandon de la ville qui n’a pas reçu à l’instar de Porto Novo et de Ouidah, comme il l’a affirmé aux hommes de presse est une parole d’opposant. Il vient soutenir par cette sortie médiatique les dénonciations du parti LD. Une incongruité et un contraste entre son nouveau rôle de conseiller et les discours des députés de l’opposition qu’il qualifie d’adolescents politiques.

Et s’il demissionait pour céder la place à un allogène de la ville qu’il pense défendre ?

En voici parmi ces déclarations hasardeuses, une qui fera couler beaucoup d’encres et de salives. Une déclaration qui risque de fragiliser l’effort de ralliement de plusieurs militants, des sacrifices consentis par des leaders BR dans plusieurs bastions reconnus comme des fiefs de l’opposition.

Alors qu’il faut consolider la base par des additions de militants, d’autres arrivent avec des concepts d’exclusion et de division pour favoriser et mettre en veilleuse, l’implosion du Bloc Républicain .

Voilà ce qu’il faut clarifier au Président Abdoulaye Bio Tchané et par ricochet au chef de l’État à qui beaucoup de choses sont cachées dans la vie des partis qui le soutiennent.

Ainsi se résume la consultation gratuite de la rédaction du Journal Nasiara aux hommes du cheval cabré que Monsieur le M C veut essouffler avant l’arrivée au terminus des élections.

Dossier à suivre….



Par Malick Chabi Yiro. Journal Nasiara / 1005 /Mardi 17 Juin 2025 🇧🇯