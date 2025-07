Balthazar EGONGA alias le Goat présenté devant le Tribunal de Malabo

Ce lundi matin, Sieur Balthazar EGONGA alias le Goat s’est présenté devant le Tribunal de Malabo pour détournement des fonds publics.

L’affaire de Sieur Balthazar Egonga, alias « le Goat », en Guinée Équatoriale, soulève plusieurs questions graves concernant la corruption, l’abus de pouvoir et la violation de la vie privée.

Une perquisition a mis au jour plus de 400 vidéos montrant un individu avec des femmes, y compris des mineures, dans son lieu de travail, soulevant des inquiétudes de harcèlement sexuel, abus d’autorité et chantage. La divulgation de ces vidéos pose un dilemme éthique et légal, car leur diffusion non autorisée enfreint les droits des personnes impliquées et pourrait constituer un acte de cybercriminalité.

Si les accusations de corruption à l’encontre d’Egonga sont confirmées, il risque des peines sévères en vertu du Code pénal équato-guinéen. Les victimes des vidéos pourraient également engager des poursuites pour atteinte à leur vie privée si les enregistrements ont été réalisés sans leur consentement. L’impact sociétal de ces scandales met en lumière comment les affaires impliquant pouvoir, sexe et argent peuvent détourner l’attention des problèmes plus profonds tels que la corruption, les réduisant à des histoires sensationnalistes.

La Guinée Équatoriale est souvent critiquée pour son manque de transparence et son autoritarisme sous le régime des Obiang. Le pays utilise parfois des affaires de corruption pour régler des différends politiques, suscitant des questions sur la véritable intention de ces procès : s’agit-il d’une véritable lutte contre la corruption ou d’une purge politique ciblée ?

Questions en suspens

Les vidéos ont-elles été obtenues légalement par la police ?

Les femmes filmées ont-elles consenti à ces enregistrements ?

Quelles mesures pour protéger les victimes dont les vidéos ont fuité ?

Cette affaire mêle délits financiers et scandale moral, mais il ne faut pas perdre de vue les droits des victimes collatérales (les femmes filmées). Elle met aussi en lumière les défis de la gouvernance et de la transparence en Guinée Équatoriale.

Soupçonné de corruption et de détournement de fonds au sein de l’institution dont il avait la charge. Lors de la perquisition de son domicile, la police guinéenne avait saisi des disques durs contenant plus de 400 vidéos compromettantes le montrant avec des femmes mariées, des célibataires et de jeunes filles, filmées dans l’enceinte même de son entreprise. Malheureusement, certaines de ses vidéos ont été divulguées, créant un buzz mondial.

