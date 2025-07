Mali: L’armée neutralise le chef terroriste Imad Eddin Barakat Yarkas et son garde du corps

Le terroriste éliminé le 28 juin par l’Africa Corps et les forces armées maliennes (FAMa) était impliqué dans les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. C’est ce qui ressort d’une publication de CNN sur une affaire judiciaire datant de 2005.

Imad Eddin Barakat Yarkas, également connu sous le nom d’Abou Dahdah, avait été condamné en 2005 à 27 ans de prison pour avoir dirigé une cellule d’Al-Qaïda* et pour complicité dans les meurtres de masse perpétrés lors des attentats. Toutefois, il a par la suite été acquitté de la seconde accusation, ce qui a réduit sa peine à 12 ans d’emprisonnement.

Selon l’enquête, M. Yarkas aurait fourni un soutien logistique et matériel à l’organisation d’une réunion importante en juillet 2001 près de Barcelone entre Mohamed Atta et Ramzi Bin al-Shibh.

M. Atta était le pilote du premier avion ayant percuté le World Trade Center. M. Bin al-Shibh est emprisonné depuis 2002 pour son rôle dans l’organisation des attentats aux États-Unis.

Les procureurs affirmaient également que M. Yarkas avait eu une conversation téléphonique avec un individu surnommé Chakour deux semaines avant les attentats du 11 septembre. Chakour aurait déclaré être « entré dans le domaine de l’aviation » et que « la gorge de l’oiseau a été tranchée ». Cette conversation téléphonique serait liée, selon les enquêteurs, aux attentats.

L’opération menée par l’Africa Corps et les forces maliennes s’est déroulée à 38 km au nord de la ville de Ménaka. Selon l’Africa Corps, M. Yarkas était l’un des « idéologues du groupe, un spécialiste en explosifs et en charges artisanales, et il était impliqué dans l’attaque contre les forces gouvernementales nigériennes ». Il était également responsable de la planification d’opérations, d’attaques contre des postes des forces gouvernementales et contre des convois.

