Parlement des jeunes du Bénin: LA 4 ÈME MANDATURE INSTALLÉE ; GUERSCHOM AGBOWAKOUNOU ÉLU PRÉSIDENT

Ce samedi 28 juin 2025 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, l’he Assan SEIBOU, 1er Vice-Président de la section béninoise de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) a procédé au nom du Président VLAVONOU empêché, à l’installation des membres de la 4ème mandature du Parlement des jeunes du Bénin à l’occasion de sa session inaugurale. Au terme des travaux qui ont duré deux jours, c’est Guerschom AGBOWAKOUNOU qui a été élu par les jeunes parlementaires pour conduire les destinées de cette instance consultative pour les trois prochaines années. Ils sont 85 jeunes Béninois à être officiellement désignés pour représenter la jeunesse du pays au sein du Parlement des jeunes du Bénin. Originaires de tous les départements, ces jeunes parlementaires, ont brillamment franchi les étapes de sélection, démontrant leur engagement citoyen et leur désir de participer activement à la vie démocratique du Bénin.

Dans son discours de bienvenue, Mariano OGOUTOLOU, secrétaire général administratif de l’Assemblée nationale, en sa qualité du président du comité d’encadrement et de suivi du Parlement des jeunes du Bénin, a souhaité la bienvenue aux jeunes parlementaires avant de rendre un hommage mérité au Président Louis Gbèhounou VLAVONOU pour son engagement et son leadership dans la mise en place régulière du PJB dont l’existence tire son fondement des orientations de l’Assemblée parlementaire de la francophonie et des décisions des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF).

Il a, par la suite, après avoir plongé les jeunes parlementaires dans les missions et l’histoire du Parlement des jeunes du Bénin, remercié les responsables de l’Office du Baccalauréat pour leur collaboration, leur savoir-faire et leur appui très apprécié dans le cadre de la mise en place de la 4ème mandature du PJB.

Aux jeunes parlementaires, il a dit : « pendant les trois prochaines années, vous serez sensibilisés sur les sujets d’intérêt national et international relatifs à la jeunesse, à sa place et son rôle dans notre société. A cet effet, vous bénéficierez de l’appui du comité d’encadrement et de suivi ». Pour finir, il a formulé le vœu que la 4ème mandature du PJB soit marquée par l’innovation, le développement, l’exemplarité et le sens élevé du devoir et de la responsabilité.

Les attentes

Au nom du Président Louis Gbèhounou VLAVONOU, l’he Assan SEIBOU a félicité les jeunes parlementaires pour leur sélection en qualité de membres au titre de la 4è mandature du PJB. Ensuite, il a adressé ses remerciements aux membres du comité d’encadrement et de suivi des activités du PJB ainsi qu’à l’Office du Baccalauréat pour le travail bien fait. Il a également fait un clin d’œil au président Louis Gbèhounou VLAVONOU pour tout ce qu’il fait pour le rayonnement du PJB.

Par la suite, il a insisté sur les attentes de l’Assemblée nationale par rapport à la 4ème mandature du PJB. « Votre installation intervient dans un contexte particulier où notre pays fait face à des défis pressants. La menace terroriste particulièrement présente dans certaines régions fragilise notre sécurité, accentue les tâches sociales et économiques et freine notre développement. A cette situation, s’ajoutent le chômage des jeunes, les inégalités de chance d’accès à l’éducation et le besoin de renforcement de la cohésion nationale. Dans ce contexte, vous jeunes issus des enseignements secondaires, professionnels, supérieurs et des centres d’apprentissage, avez un rôle important à jouer. Par votre vigilance, votre engagement citoyen et votre disponibilité à promouvoir des valeurs de paix, de tolérance et de dialogue, vous pouvez prévenir la radicalisation et renforcer la résilience de nos communautés. Vos initiatives qu’il s’agisse de campagnes de sensibilisation, de projets d’éducation à la paix ou des propositions pour l’insertion professionnelle des jeunes peuvent contribuer à résoudre ces défis et à préserver l’unité nationale. », a-t-il déclaré.

Pour finir, l’he Assan SEIBOU a invité les jeunes parlementaires à s’investir pleinement dans les objectifs du PJB ; à faire preuve d’écoute ; de consensus et de responsabilité dans le choix des responsables que vous élirez pour le bureau et les autres organes du PJB

Les premiers mots

Après son élection, Guerschom AGBOWAKOUNOU, nouveau président du PJB a remercié les uns et les autres.

« Chers collègues honorables de la 4ème mandature. L’honneur m’échoit en cette soirée de prendre la parole en tant que président du Parlement des jeunes du Bénin. C’est un grand honneur pour moi, une grande opportunité qui m’a été offerte par vous, par nous qui avons décidé tous ensemble de me porter à la tête de ce parlement. Je pus déjà vous adresser mes sincères remerciements et vous dire que nous avons une vision pour la jeunesse béninoise. Nous sommes jeunes, pleins d’énergie. Nous avons une vision, nous avons une envie et je suis convaincu qu’ensemble, nous allons le faire. Merci à vous pour la confiance ; merci pour le dévouement et merci, c’est la jeunesse béninoise qui gagne. », a-t-il déclaré.

Faut-il le rappeler, au cours de cette session inaugurale de la quatrième mandature du parlement des jeunes du Bénin (PJB) ; il y a eu, selon le programme concocté à cet effet, la mise en place du bureau d’âge, l’élection et l’installation des membres du bureau et la mise en place des commissions et mot de remerciement du président élu.

