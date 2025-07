Togo: La France insoumise exprime son soutien ai peuple togolais

Le groupe parlementaire La France Insoumise – Nouvelle Front populaire (NFP) a exprimé, dans un communiqué rendu public ce lundi, sa solidarité avec le peuple togolais, en proie à une nouvelle vague de répression violente. Cette prise de position intervient dans un contexte de manifestations massives contre le régime de Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis deux décennies.

Dans son communiqué, le groupe politique français dénonce un « régime dictatorial » et s’indigne de la réforme constitutionnelle de 2024 qui a permis à Faure Gnassingbé de se maintenir au pouvoir en modifiant le régime politique du pays. Cette réforme, rappelle-t-il, a transformé le chef de l’État en Président du conseil (équivalent du Premier ministre), tout en lui conservant l’essentiel du pouvoir exécutif.

Les parlementaires insoumis rappellent que cette contestation populaire ne se limite pas à une opposition institutionnelle. Elle s’accompagne également de revendications sociales et économiques : dénonciation des arrestations arbitraires de voix dissidentes, explosion du coût de l’électricité, absence de perspectives économiques, et climat social délétère. « Le peuple togolais rappelle que droits politiques et droits économiques, sociaux, environnementaux sont inséparables », souligne le communiqué.

Le texte déplore la répression « inédite » à laquelle se livre le pouvoir en place. Selon La France Insoumise, au moins sept personnes ont été tuées ces derniers jours, et des centaines de blessés sont à déplorer, victimes d’unités officielles ou de milices proches du régime, accusées de semer la terreur parmi les manifestants.

En conclusion, le groupe appelle la France à « se désolidariser clairement » de cette répression, en suspendant notamment sa coopération militaire et sécuritaire avec le régime togolais.

Cette déclaration s’inscrit dans une série de réactions internationales appelant à la fin des violences et à l’ouverture d’un dialogue politique au Togo.

@togoactualite.com