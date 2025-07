Le 14 mai dernier, des agents de police sont intervenus dans une maison située au sud de Phoenix (États-Unis), rapporte le New York Post. Des riverains, inquiets de ne plus…

Un véritable miracle s’est produit aux Erats-Unis: Sans soins ni biberon, un bébé retrouvé près de sa mère décédée depuis plusieurs jours

Le 14 mai dernier, des agents de police sont intervenus dans une maison située au sud de Phoenix (États-Unis), rapporte le New York Post. Des riverains, inquiets de ne plus voir leur voisine depuis plusieurs jours, avaient alerté les autorités.

Sur place, les policiers frappent à la porte et appellent à plusieurs reprises. En l’absence de réponse, ils enfoncent la porte. A l’intérieur, une scène macabre : les agents trouvent un nourrisson sur un lit, à côté du corps sans vie de sa mère.

Un bébé « s’accrochant à la vie »

Les policiers prennent immédiatement le bébé en charge et l’installent dans une poussette en attendant l’arrivée des secours. « Ils ont constaté que la mère était décédée, mais que le bébé était toujours vivant, gravement déshydraté, mais s’accrochant à la vie », indique la police.

Transporté à l’hôpital dans un état critique, le nourrisson a été retrouvé in extremis : « Son état s’est fortement amélioré et il devrait survivre », ajoute la police. Le jour de sa découverte, il était extrêmement amaigri, précise CBS News.

Ni le nom, ni le sexe de l’enfant n’ont été communiqués. L’identité de la mère reste également inconnue, tout comme les causes de son décès. Une enquête est en cours. Les médecins estiment qu’il est pour l’instant impossible de dire depuis combien de temps le bébé était seul, sans nourriture ni soins.

Une intervention décisive

C’est en apercevant une silhouette immobile par une fenêtre entrouverte que les agents ont décidé d’intervenir sans attendre. Selon les médecins, sans cette initiative, l’enfant n’aurait probablement pas survécu.

La police a tenu à saluer la vigilance des voisins, qui ont donné l’alerte à temps. L’enfant a depuis été confié aux services de protection de l’enfance.

ouest-france.fr