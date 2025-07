On en sait un peu plus sur les raisons qui ont motivé la structure Nama Bouaké Production à annuler le concert de Debordo Leekunfa au Casino de Paris. Dans un…

Casino de Paris Concert annulé de Debordo: Les promoteurs donnent leurs raisons

On en sait un peu plus sur les raisons qui ont motivé la structure Nama Bouaké Production à annuler le concert de Debordo Leekunfa au Casino de Paris. Dans un communiqué assumé par Gouverneur Benzema, un showmaker connu de la communauté ivoirienne, déplore l’annulation du spectacle prévu le 04 juillet 2025 à Paris. “C’est avec regret que nous annonçons l’annulation du concert de l’artiste Debordo Leekunfa, initialement prévu le vendredi 04 juillet 2025 au Casino de Paris”, peut-on lire dans le communiqué.

Sur les motifs de cette décision, le signataire du communiqué révèle que seulement 200 tickets ont été vendus sur les 2 000 disponibles. “Malgré l’intérêt initial suscité par l’événement, moins de 200 billets avaient été vendus sur les 2 000 disponibles”, dévoile-t-il soulignant qu’un “sondage mené auprès du public ivoirien en France a révélé une réticence importante, due aux précédents désistements de l’artiste sur d’autres concerts en Europe”.

Toutefois, poursuit-il, “pour rassurer le public et confirmer l’engagement de l’artiste, Nama Bouaké Production s’est déplacé à Abidjan, mobilisant médias, influenceurs et photographes, et a engagé les frais nécessaires”: Et d’indiquer que lors de cette mission à Abidjan, une avance de 8 000 euros, un billet d’avion émis, ainsi qu’une chambre d’hôtel réservée. Puis de préciser que le départ de l’artiste était prévu pour le 22 juin 2025, après validation de l’artiste lui-même.

Malheureusement, déplore Gouverneur Benzema, “le jour du départ, Debordo Leekunfa ne s’est pas présenté à l’aéroport et a coupé tout contact avec l’organisation jusqu’au 26 juin 2025, bloquant les canaux de communication”. Face à cette situation, apprend le promoteur, intervient la décision de l’annulation du spectacle. “Après concertation avec nos partenaires, la salle de spectacle et les équipes, la décision d’annuler a été officiellement prise le 27 juin. 2025”, dévoile-t-il.

Gouverneur Benzema qui dit de la structure Nama Bouaké Production, une entreprise professionnelle, dénonce le manque de professionnalisme de Debordo Leekunfa. “Nous dénonçons ici un manque total de professionnalisme”, a-t-il fustigé.

lavenir.ci