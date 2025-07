Brazzaville: Explosion à l’atterrissage du pneu d’un avion de la compagnie Canadian Airways

Le trafic à l’aéroport international Maya-Maya de Brazzaville a été perturbé ce samedi après l’explosion du pneu d’un avion de la compagnie Canadian Airways, en provenance de Pointe-Noire, au moment de l’atterrissage. Une arrivée chaotique. Toutefois, aucun blessé n’est à déplorer.

Une enquête a été ouverte pour identifier l’origine du problème. L’appareil avait été contrôlé avant son décollage de Pointe-Noire et aucun souci n’avait été détecté.

Les techniciens de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile du Congo-Brazzaville (l’Anac) devront vérifier les documents de maintenance pour savoir si cet éclatement du pneu est dû à une usure importante ou pas, c’est-à-dire à un problème d’entretien.

Les pompiers, qui ont entendu l’explosion, sont rapidement arrivés pour vérifier qu’il n’y avait pas d’incendie. Les passagers et les membres d’équipage ont été débarqués.

« On change juste le pneu et l’exploitation continue », a rassuré un expert en aviation civile.

Et si la compagnie Canadian venait à être suspendue à la suite de l’enquête en cours, il ne restera plus qu’une seule compagnie Ecair dont le seul avion de type Boeing assure la liaison entre Brazzaville et Pointe-Noire, et désormais les dessertes de Libreville, Douala et Yaoundé.

On rappelle que ce n’est pas pour la première fois qu’un pneu d’un avion éclate lors de l’atterrissage à l’aéroport international Maya-Maya à Brazzaville.

En février 2023 vers 0h10, lors de l’atterrissage à l’aéroport international Maya-Maya à Brazzaville, un cargo DHL a vu son pneu éclater et son train d’atterrissage s’affaisser. L’appareil se retrouvant immobilisé sur la bretelle d’accès de l’unique piste de l’aéroport Maya-Maya, le temps que les pompiers et le personnel de l’aéroport puissent intervenir.

Mais plus de peur que de mal : l’équipage (3 personnes) a pu être évacué sans encombre et la situation a été vite maîtrisée. Cet incident n’a pas fait de blessé. L’aéroport a été momentanément fermé, le temps de dégager le cargo.

Source: lesechos-congobrazza.com