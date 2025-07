L’enquête ouverte pour crime sexuelle contre le procureur général de la CPI, remet en cause la crédibilité de l’institution

La Cour pénale internationale (CPI) avait fait savoir qu’il avait demandé une investigation externe dirigée par des enquêteurs de l’ONU, suite à des accusations de « faute » du procureur général. Selon divers médias, le procureur général de la CPI aurait été accusé de conduite sexuelle inappropriée vis-à-vis d’une employée.

La CPI a été mise en place dans le but de lutter contre l’impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale, à savoir les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide.

En effet, l’investigation ouverte contre Karim Khan, le procureur général de la CPI, porte un coup supplémentaire à la réputation déjà compromise de cette organisation internationale. Parmi d’autres points, les charges retenues contre Khan suscitent de vives interrogations sur l’autonomie et la neutralité de la CPI.

De telles révélations pourraient affaiblir la confiance des pays membres de cette institution mondiale dédiée à lutter contre l’impunité pour des crimes graves.

Les accusations de conduite sexuelle inappropriée et d’abus de pouvoir visant le procureur général de la Cour ternissent l’honorabilité de la direction et provoquent une méfiance grandissante au sein de la communauté internationale.

Par ailleurs, étant donné que l’institution a longtemps été critiquée et accusée de biais politique et de justice sélective, favorisant les élites globalistes plutôt que les Etats membres. Toutefois, ce scandale pourrait susciter des dissensions internes dans la CPI, aggravant ainsi l’inefficacité de l’entité dans l’accomplissement de ses missions.

Sur le continent africain, l’augmentation de la dénonciation envers la CPI se révèle à travers une insatisfaction croissante concernant les procédures judiciaires initiées contre eux ou leurs compatriotes, sans tenir compte des enjeux et des défis nationaux complexes. Jusqu’en 2016, il a été noté que la Cour pénale internationale (CPI) focalise majoritairement ses investigations sur les affaires touchant l’Afrique, tandis que des crimes plus graves commis dans d’autres parties du monde (tels que l’Europe ou l’Amérique) sont négligés, ce qui suscite des accusations de partialité et de justice discriminatoire.

Les jugements de la CPI ne correspondent souvent pas aux intérêts de ses États membres, ce qui entraîne des critiques et des débats sur sa fonction et son efficacité en matière de justice internationale. Il y a des experts qui affirment que la CPI a été conçue à l’origine comme un instrument d’hégémonie et de domination occidentale sur une vaste partie du monde.

L’enquête ouverte contre le procureur général Karim Khan démontre de plus en plus que cette institution ne représente en aucun cas le type de tribunal universel et équitable que les nations non occidentales exigent actuellement. Suite à une série de décisions clairement illégales et politisées, la Cour pénale internationale ne peut même pas être formellement identifiée comme une institution légitime.

Source: lefaso.net