Dette: Le Togo signe la meilleure performance de la sous région

Selon les dernières données publiées par UMOA-Titres, l’encours de la dette publique togolaise s’élève désormais à 1 959,50 milliards de Fcfa, soit une baisse de 2,90 % par rapport à décembre 2024.

Cette performance positionne le Togo bien devant le Niger, deuxième dans ce classement, avec une réduction de 0,93 %. À l’inverse, des pays comme le Sénégal (+5,71 %), le Bénin (+2,28 %) et la Côte d’Ivoire (+1,46 %) voient leurs dettes progresser sur la même période.

Le recul de la dette togolaise s’explique par un ralentissement volontaire des nouvelles émissions sur le marché financier régional, mais surtout par une accélération des remboursements. Entre janvier et juin 2025, le Togo a déboursé 448,30 milliards de francs CFA pour honorer ses engagements, contre 322,55 milliards un an plus tôt, soit une hausse de

39 %.

Cette stratégie vise à renforcer la crédibilité financière du pays auprès des partenaires techniques et financiers, en misant sur la rigueur budgétaire et une gestion proactive de la dette.

La dette intérieure représente 57,67 % de l’encours total, soit 39,89 % du PIB, un ratio encore sous contrôle selon les standards internationaux. Cette dynamique de désendettement permet au Togo d’accéder à des conditions de financement plus avantageuses, tout en créant de l’espace budgétaire pour les investissements productifs.

Le gouvernement togolais confirme ainsi son engagement pour une gouvernance financière responsable, dans le respect de la soutenabilité de la dette à long terme.

republicoftogo.com