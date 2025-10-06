Présidentielles2026/Investiture du duo WADAGNI-TALATA : le Mouvement J’aime WADAGNI que coordonne Robert Cakpo se mobilise pour la victoire

Dans la soirée du samedi 04 octobre 2025, le Mouvement J’aime WADAGNI que coordonne Robert Cakpo a organisé une manifestation festive à Cotonou, précisément dans la quinzième circonscription électorale, en l’honneur de l’investiture du candidat Romuald WADAGNI qui se tenait le même jour dans la cité des Kobourou à Parakou. Plusieurs personnalités politiques et dignitaires traditionnels étaient présents à cette rencontre de soutien et de mobilisation autour du candidat de la mouvance aux joutes présidentielles de 2026.

Par Dieudonné AWELE

Tous vêtus en blanc. En signe d’honnêteté, de conviction et d’engagement. Les membres du Mouvement j’Aime WADAGNI ne veulent plus perdre ainsi le temps. La mobilisation est impressionnante ce samedi au siègne national dudit Mouvement au quartier Dédokpo dans la quinzième circonscription électorale. Les représentants de toutes les composantes de la société venus des quatre coins du pays étaient présents. Selon Robert Cakpo Coordonnateur National du Mouvement j’Aime WADAGNI, un nouveau soleil se lève sur le peuple béninois, un soleil qui poursuivra le cycle du développement dans la continuité des actions salutaires et nobles du Président Patrice Talon. « La candidature du Ministre Romuald WADAGNI est d’essence spirituelle » a-t-il fait remarquer avant d’ajouter : «Romuald WADAGNI incarne non seulement la jeunesse, mais aussi l’espoir de tout un peuple. Un dauphin bien choisit par les partis politiques de la mouvance présidentielle pour poursuivre les œuvres de développement entamées par son Excellence, le Président Patrice Talon».

Déjà à l’entame de cette cérémonie de réjouissance, Sa Majesté Hounnongan AGBANDE a, dans sa prière, invoqué la bénédiction de Dieu de l’univers, et celle des mânes des ancêtres ainsi que la protection de toutes les divinités Vodouns du Bénin sur le candidat WADAGNI, ses proches et sa famille politique. Le dignitaire traditionnel a également prié pour tout le peuple béninois et exhorté les uns et les autres à œuvrer pour la paix. «Le Bénin est notre patrie. Nous sommes tous fils de ce pays. A ce titre, nous n’avons aucun intérêt à faire basculer notre pays dans la merde. C’est vrai, nous aurons plusieurs candidats. Ma prière est que le meilleur gagne et que tout se déroule dans la paix » a souhaité Sa Majesté le prêtre du Vodoun Hounnongan AGBANDE.

Le Président du comité d’organisation Bello GOVO a, dans son allocution, expliqué les raisons qui sous-tendent cette rencontre. « Cet événement de notre Mouvement j’Aime WDAGNI qui se tient concomitamment avec l’investiture du candidat Romuald WADAGNI qui se déroule à Parakou est le signe de notre engagement pour la continuité de la vision du Président Talon et de notre soutien indéfectible à notre candidat WADAGNI pour une victoire sans appel en 2026 » a-t-il martelé. Le représentant des jeunes Amour KOUYE, la représentante des femmes Romaria SOKENOU et le conseiller El Hadj Amadou AVAGBODJI ont tous abondé dans le même sens.

Pour le Coordonnateur National Robert CAKPO, la victoire est déjà acquise. «WADAGNI peut compter sur nous. Il peut compter sur notre Mouvement. Vous-mêmes vous voyez toute cette équipe qui s’aligne dernière moi. Regardez tous ses ‘’soldats’’ du terrain, capables de drainer du monde et de mobiliser la grande majorité des électeurs béninois autour de notre candidat. Je suis convaincu que nous allons gagner » a-t-il rassuré. Il est à souligner que la grande sortie du Mouvement j’Aime WADAGNI est prévue pour le samedi 11 octobre 2025 à Cotonou. Environ 3000 délégués sont attendus.