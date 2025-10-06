AVIS DE RECRUTEMENT un (01) Agent aux Opérations Domestiques Mission du poste Satisfaire les besoins et attentes de la clientèle en matière des opérations domestiques et de la Compensation tout…

UBA-Bénin: Opportunité d’emploi

AVIS DE RECRUTEMENT

un (01) Agent aux Opérations Domestiques

Mission du poste

Satisfaire les besoins et attentes de la clientèle en matière des opérations domestiques et de la Compensation tout en maitrisant les erreurs.

Principales tâches

Prise en charge diligente et rigoureuse des remises de chèques confrères

Prise en charge diligente et rigoureuse des virements confrères

Tenue régulière et apurement des suspens du proof Compense

Suivi des chèques et virements reçus et émis en compensation

Traiter avec rigueur et efficacité toutes les transactions relatives aux virements émis et reçus, selon les procédures établies.

Scan des chèques, envoi des valeurs par SICA, traitement des écritures.

S’assurer de la tenue appropriée des différents proofs

Faire un suivi quotidien des instances

Assurer la bonne imputation comptable des comptes.

Liquider tous les suspens relatifs aux opérations traitées

Initier les messages Swift

Assurer la qualité de service

Assurer la continuité des opérations

Assurer la confidentialité de tous les dossiers traités

Promouvoir et apporter son support à toutes les initiatives relatives à la qualité du service et visant à réduire les erreurs et les délais de traitement des opérations, de façon à améliorer la satisfaction de la clientèle et augmenter la productivité

Elaborer et transmettre dans les délais les reporting du régulateur et de la Banque.

Assurer toute autre tâche professionnelle ordonnée par le chef de la Division des opérations Domestiques ou par le Responsable des Opérations.

Rendre compte à son supérieur de toutes les anomalies constatées dans le cadre des travaux réalisés

Profil et conditions

Avoir une licence (BAC +3) au moins dans les spécialités des opérations locales et de la compensation ; de gestion financière ou comptable, banque et finance, contrôle et audit ou tout autre diplôme équivalent ;

Avoir une très bonne connaissance de la Banque, de ses métiers et de son organisation ;

Avoir une bonne maîtrise de l’anglais

Expérience : 5 ans au moins d’expérience en opérations bancaires

Connaissance et bonne maîtrise des règlements et usages relatifs aux instruments de paiement dans l’UEMOA

Bonne maîtrise du règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux instruments de paiement dans l’UEMOA

Bonne connaissance des outils bureautiques (Word, Excel…)

Savoir être

Sens élevé de l’organisation

Disponibilité et célérité

Sens de la discrétion

Rigueur et intégrité.

Dossier à fournir et date limite de dépôt

Le dossier de candidature est composé des pièces suivantes :

Lettre de motivation adressée au DG UBA BENIN ;

CV à jour en version française.

Pour postuler, merci de transmettre votre dossier de candidature à l’adresse suivante : hcmbenin@ubagroup.com au plus tard le 10 octobre 2025 à 17h00.