Défis Norvège : “Besoin de partenaires, pas de charité”, Tony Elumelu

Tony Elumelu, l’un des investisseurs les plus influents d’Afrique, demande à la Norvège de cesser de considérer l’Afrique comme un projet d’aide. « Nous avons besoin de partenaires qui investissent et construisent avec nous », déclare-t-il.

Tony Elumelu sur le balcon de sa suite au Grand Hôtel, avec vue sur le Palais et l’Hôtel de Ville. « Je vois les grandes opportunités dans les partenariats entre la Norvège et l’Afrique », déclare Tony Elumelu. Photo : Jørgen Indrøy Strømsnes

Depuis sa suite au sommet du Grand Hôtel, Tony Elumelu regarde le soleil d’automne scintiller sur Karl Johan.

Il est l’un des investisseurs les plus influents d’Afrique – propriétaire d’une banque, philanthrope et défenseur de ce qu’il appelle lui-même l’africapitalisme : la conviction que l’avenir du continent doit être construit par les entrepreneurs, et non par l’aide.

« L’Afrique a besoin de partenaires, pas de charité », affirme avec fermeté Elumelu.

– Nous souhaitons coopérer avec des pays comme la Norvège, des pays qui dispensent de capitaux, d’expertise et d’un profil climatique solide, mais qui comprennent que la croissance et le développement doivent être créés par des investissements, et non par des dons. Les arrêtés de penser à l’aide, pensent plutôt aux entreprises, dit-il.

Vouloir une « transition énergétique juste »

Elumelu dirige la société d’investissement Heirs Holdings et United Bank for Africa, présente dans 20 pays africains, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et aux Émirats arabes unis. Il est à Oslo pour le sommet des affaires nordiques-africaines et espère que cette visite marquera le début d’un rapprochement entre la Norvège et le continent africain.

« J’admire la coopération entre la Norvège et l’Afrique. Mais j’invite la Norvège à faire davantage. À investir, et pas seulement à donner », dit-il.

Elumelu est considéré comme l’un des hommes et des femmes les plus influents d’Afrique. Le montant de sa fortune actuelle est inconnu, mais Forbes l’estimait à environ 700 millions de dollars en 2015.

Il a bâti sa fortune grâce à des investissements dans les secteurs bancaire, énergétique, immobilier et de la santé. En 2020, il a été classé parmi les 100 personnes les plus influentes au monde par le magazine TIME.

Elumelu souligne que l’énergie, les infrastructures et la technologie sont des domaines dans lesquels la Norvège et les entreprises norvégiennes peuvent faire la différence.

Mise en garde contre la passivité européenne

Elumelu met également en garde l’Europe contre le fait de rester à l’écart tandis que la Chine et les États du Golfe renforcent leurs positions en Afrique par des investissements massifs.

– L’Afrique se développe rapidement. La Chine est déjà fortement impliquée dans les infrastructures, la technologie et la finance. Si l’Europe et la Norvège n’agissent pas maintenant, d’autres prennent le relais, affirme-t-il.

Selon les chiffres de Menon Economics, les investissements norvégiens en Afrique ontchuté de près de 90 % depuis 2014, tandis que les investissements mondiaux sur le continent ont expérimento augmenté.

– C’est un paradoxe. Les entreprises norvégiennes peuvent avoir d’énormes opportunités en Afrique, mais beaucoup sont effrayées par le risque et les mauvaises nouvelles. Je dis : chaque défi est une opportunité commerciale, affirme-t-il.

Tony Elumelu lors de son entretien avec E24 à Oslo. L’investisseur nigérian appelle la Norvège à privilégier ses investissements dans l’aide. Photo : Jørgen Indrøy Strømsnes

– Beaucoup de gens ne comprennent pas le terrain

Plusieurs grandes entreprises norvégiennes ont tenté de s’implanter en Afrique, mais sans succès. Selon vous, quelles erreurs ont-elles commises ?

« La plupart des gens qui échouent le font parce qu’ils ne comprennent pas le terrain », répond Elumelu sans hésitation.

– On ne peut pas investir sur un marché qu’on ne connaît pas. Il faut un partenaire local crédible qui maîtrise le système. C’est ainsi qu’on réussit en Afrique.

Il cite sa précédente collaboration avec la société norvégienne de forage Seadrill comme exemple de la manière dont la collaboration peut fonctionner.

En 2013, la société d’investissement Heirs Holdings est devenue partenaire de Seadrill Mobil Units au Nigéria.

– Ils possédaient l’expertise technique, et nous la connaissance du terrain. C’était une bonne combinaison. Les entreprises norvégiennes devraient rechercher leurs partenaires plutôt que de se débrouiller seules.

– De nombreux investisseurs perçoivent l’Afrique comme un marché à haut risque. Que leur diriez-vous ?

– Oui, il y a un risque. Mais il y a un risque partout, y compris aux États-Unis, dit Elumelu en souriant.

« La différence, c’est qu’en Afrique, les rendements sont plus éléfêt. Un risque élevé signifie une récompense élevée, si l’on sait le gérer », explique Elumelu.

Par l’intermédiaire de la Fondation Tony Elumelu, il a soutenu plus de 24 000 jeunes entrepreneurs à travers l’Afrique, qui, selon la fondation, ont créé 1,5 million d’emplois.

« Je crois au pouvoir de la jeunesse. Lorscur’on leur offre des capitaux et des opportunités, ils créent des emplois et de l’espoir, et cela met fin aux migrations non désirées. Personne ne quitte son pays natal lorsqu’il a de l’espoir économique », affirme Elumelu.

Il décrit cela comme le projet de sa vie : construire une nouvelle génération d’entrepreneurs africains capables de transformer le continent de l’intérieur.

– Je suis fidèle au principe de l’africapitalisme : le secteur privé doit assumer la responsabilité du développement. Nous devons investir dans les secteurs créateurs de croissance et de prospérité, et réinvestir notre argent en Afrique, et non en Europe ou aux États-Unis.

– Nous devons développer l’Afrique nous-mêmes

– Qu’est-ce qui vous motive personnellement à consacrer autant de temps et de ressources à l’entrepreneuriat et au développement ?

– D’abord et avant tout parce que je crois que personne d’autre ne développera l’Afrique à notre place. Nous devons le faire nous-mêmes, dit-il.

– Nous, le secteur privé Africain, devons penser différemment et investir pour créer de la croissance économique et de la prospérité, et non pas seulement pour notre propre profit. Si nous ne créons pas davantage de prospérité, nos entreprises ne survivront pas non plus.

Il estime que le développement ne peut pas être laissé à l’État seul.

Les gouvernements doivent offrir un cadre stable, mais c’est le secteur privé qui doit impulser le changement. Notre mission est de démontrer que les investissements peuvent être à la fois rentables et transformateurs.

Perspectives à l’horizon 2050

– Comment imaginez-vous l’Afrique en 2050 et quel rôle espérez-vous y jouer ?

« Je vois un continent autonome, porté par de jeunes entrepreneurs confiants. Un continent qui a bâti sa prospérité, sans se la laisser abuser », dit-il.

Il met ses mains sur ses genoux, sourit et ajoute :

– C’est pour cela que je me bats. L’Afrique n’a pas besoin de plus de sympathie. Nous avons besoin de partenaires qui créent en nous.

Publié par E24 le 11 octobre 2025 à 20h24