Face à la décision, notre réponse : l’engagement et la sérénité. Ce 23 octobre 2025, la Cour constitutionnelle a rendu sa décision concernant les recours sur le parrainage électoral, se…

Conférence de presse du Réseau Génération RW 202 La Sagesse de la Jeunesse : Un Pas de Plus Vers une Paix Durable

Face à la décision, notre réponse : l’engagement et la sérénité.

Ce 23 octobre 2025, la Cour constitutionnelle a rendu sa décision concernant les recours sur le parrainage électoral, se déclarant incompétente sur la question. Dans un climat d’attente nationale, le Réseau Generation a choisi de réagir avec une célérité et une maturité qui honorent la jeunesse.



Quelques minutes seulement après l’annonce du verdict, le bureau du Réseau a animé une conférence de presse, non pas pour contester, mais pour construire. Le message, porté par une voix ferme et apaisante, était sans équivoque : il est temps de tourner la page et de marcher ensemble vers l’avenir.



*Un Appel Solennel à la Jeunesse du Septentrion*

Le Réseau Generation s’adresse directement au cœur et à l’intelligence de la jeunesse du Septentrion. Il s’agit d’un moment décisif qui appelle, non pas à la passion, mais à la raison ; non pas au repli, mais à la responsabilité.

« En respectant la décision de la Cour, nous n’affaiblissons pas notre voix ; nous affirmons notre attachement indéfectible à l’État de droit et à la stabilité de notre nation, » a déclaré le représentant du Réseau. « C’est dans le cadre des institutions que se gagnent les batailles les plus durables pour le progrès. »



*Résister aux Manipulations, Affirmer notre Souveraineté*

Le bureau a également lancé un appel clairvoyant à la vigilance. Dans ces périodes de transition, les voix de la division et de la manipulation cherchent à s’élever. La véritable force est de les désarmer par notre unité et notre lucidité.

« Ne laissons personne voler notre avenir en attisant les cendres du conflit, » a-t-il insisté. « Notre héritage le plus précieux est la paix et notre cohésion sociale. Protégeons-les comme un bien sacré. »



Ensemble, Cultivons l’Avenir



Le Réseau Generation réaffirme par cette action sa foi inébranlable en la jeunesse. La voie du dialogue, du respect et du travail acharné reste la seule qui garantisse un avenir prospère et harmonieux pour toutes et tous.

C’est ensemble, unis dans notre diversité et forts de notre sérénité, que nous construirons la nation résiliente et pacifique à laquelle nous aspirons.