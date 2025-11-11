Elumelu entame une tournée panafricaine pour promouvoir l’entrepreneuriat, les infrastructures et la croissance inclusive



Le président du groupe United Bank for Africa (UBA) et fondateur de la Tony Elumelu Foundation, Tony O. Elumelu CFR, fervent défenseur de l’africapitalisme et d’un leadership transformateur du secteur privé, entreprendra cette semaine une tournée de travail à fort impact en Afrique de l’Est, centrale et australe.



Cette visite dans plusieurs pays souligne l’engagement indéfectible de UBA à renforcer la résilience économique, à autonomiser les entrepreneurs et à ouvrir des opportunités d’investissement pour soutenir le développement durable du continent.

La tournée couvrira des pays clés, dont le Kenya, la République du Congo (Brazzaville), l’Ouganda, la Zambie, le Mozambique, le Rwanda et la République démocratique du Congo (RDC). L’agenda d’Elumelu comprendra des rencontres de haut niveau avec les présidents de ces pays, des décideurs publics, des dirigeants d’entreprise et des jeunes innovateurs, afin de discuter de stratégies de collaboration pour le financement des infrastructures, l’inclusion numérique et l’entrepreneuriat porté par les jeunes. Ces discussions visent à tirer parti du dividende démographique de l’Afrique, où plus de 60 % de la population a moins de 35 ans, et à positionner le continent comme un moteur mondial d’innovation et de prospérité.



« L’histoire de l’Afrique est celle d’un potentiel immense, et il est temps que nous nous l’appropriions », a déclaré Tony Elumelu. « À travers cette tournée, UBA ne fait pas que visiter ces nations dynamiques ; nous déclenchons des partenariats qui auront un impact réel. Nous devons construire ensemble des fondations résilientes. Cela signifie autonomiser nos entrepreneurs, combler les lacunes en matière d’infrastructures et créer une prospérité partagée pour les générations à venir. »



La tournée s’appuie sur l’héritage de UBA en tant que Banque africaine d’envergure mondiale. Parmi les réalisations récentes figure la publication du livre blanc de UBA, Banking on Africa’s Future: Unlocking Capital and Partnerships for Sustainable Growth, qui appelle à une augmentation des investissements directs étrangers dans les actifs verts et dans le développement du capital humain.



Cette démarche stratégique intervient à un moment crucial, alors que le PIB de l’Afrique devrait atteindre 2,6 billions de dollars d’ici 2030, porté par des secteurs tels que les télécommunications, les technologies de l’éducation et les biens de consommation. En renforçant ses liens avec des partenaires mondiaux, UBA vise à faciliter 50 milliards de dollars de flux commerciaux et d’investissements au cours des cinq prochaines années.



_United Bank for Africa Plc (UBA) est l’une des principales institutions financières du continent, offrant une valeur exceptionnelle à ses clients dans 20 pays africains ainsi que sur les marchés mondiaux des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et des Émirats arabes unis. En tant que banque Africaine d’envergure mondiale, UBA connecte entreprises et investisseurs à des opportunités de transformation sur le continent, stimulant l’innovation dans la banque numérique, la finance durable et la croissance inclusive. Engagée envers l’africapitalisme, UBA soutient l’avenir de l’Afrique grâce à des partenariats stratégiques et à l’accompagnement entrepreneurial._