Le Mouvement J’Aime WADAGNI organise ce samedi 20 décembre 2025 une messe d’action de grâce pour la paix et l’unité nationale. Cette séance de prière et d’évocation à l’endroit de…

Bénin : Le Mouvement J’Aime WADAGNI organise une journée de prière pour la nation et le candidat duo WADAGNI-TALATA

Le Mouvement J’Aime WADAGNI organise ce samedi 20 décembre 2025 une messe d’action de grâce pour la paix et l’unité nationale. Cette séance de prière et d’évocation à l’endroit de Dieu, Créateur du ciel et de la terre qui se tiendra à l’Eglise catholique Saint Joseph d’Agbato à Cotonou s’inscrit, selon Robert Cakpo Coordonateur National dudit Mouvement, dans la dynamique de mobilisation citoyenne autour du duo-candidat WADAGNI-TALATA.

Par Dieudonné AWELE

Placé sous le parrainage de Madame Elisabeth DOHOU, cet événement du Mouvement J’Aime WADAGNI auquel des personnalités politiques, pas des moindres, sont conviées se déroulera sur plusieurs étapes.

Déjà dans la matinée de ce samedi 20 décembre, une messe d’action de grâce sera dite en l’honneur de Dieu, le Père Céleste pour avoir sauvé le Bénin des mains des apatrides qui ont failli faire basculer le pays dans la merde en ce début du mois de décembre. Cette même messe sera consacrée au Ministre Romuald WADAGNI candidat de la mouvance à l’élection présidentielle de 2026 sans oublier sa colistière madame Mariam TALATA. La liturgie sera également axée sur la paix et l’unité nationale à travers des comportements de bons citoyens et sur l’esprit patriotique.

Après cette étape, explique Robert Cakpo, Coordonateur National du Mouvement J’Aime WADAGNI, tous les militants, partisans et sympathisants vont se retrouver dans la Résidence Hortensia au quartier Jack où ils suivront plusieurs communications sur la vision du Mouvement J’Aime WADAGNI. Au cours de cette même rencontre, la Coordination Nationale des Femmes du Mouvement J’Aime WADAGNI sera installée.