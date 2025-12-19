Législatives 2026/19ème/circonscription électorale : Le candidat Gérald Dossou-Yovo échange avec les cellules de base du PRS de la commune de Sèmè-Podji

Candidat sur la liste du parti Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE), dans la 19ème circonscription électorale, Gérald Dossou-Yovo a depuis quelques jours entamé une tournée de prise de contact avec sa base. Dans la soirée du mercredi 17 décembre 2025, il était dans l’arrondissement d’Agblangandan où il a rencontré les coordonateurs de sa formation politique d’origine le Parti Réveil Spirituel (PRS) de la commune de Sèmè-Podji.



Par Dieudonné AWELE

Militant du Parti Réveil Spirituel (PRS), Gérard Dossou-Yovo est positionné sur la liste des Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) pour le compte des élections législatives du 11 janvier 2026. Très jeune, mais dynamique et plein d’espoir, l’homme est appelé à conquérir la 19ème circonscription électorale. Avec assurance et détermination, il s’est résolument mis au travail.

Gérald Dossou-Yovo



Au cours de sa rencontre avec les différents membres de la coordination du PRS , le jeune candidat a exhorté les uns et les autres à travailler en symbiose pour une grande mobilisation des populations autour des idéaux du parti FCBE avec lequel le PRS a scellé une alliance pour pouvoir affronter les élections générales de 2026. « Je vous invite à conjuguer vos efforts ensemble dans une synergie d’action concertée. Car c’est ensemble que nous pouvons relever les défis et nous imposer sur le terrain. La bataille s’annonce très dure. Nous devrons donc nous aussi nous mettre en ordre de bataille pour porter notre parti PRS en triomphe» a-t-il lancé à l’endroit de l’assistance.

Pour Thomas AGANAIH coordonateur communal du PRS de Sèmè-Podji, la mission de mobilisation et de remobilisation se poursuit dans tous les arrondissements de la commune pour une victoire écrasante au soir des joutes électorales du janvier prochain.

Prenant la parole, le coordonateur départemental Ouémé/Plateau du Parti Réveil Spirituel, Mesmin AGOSSOU a rassuré le jeune candidat Gérald Dossou-Yovo des dispositions qui sont d’ores et déjà prises pour que la concrétisation de ce rêve.