3ème édition de la compétition NEC : La Fondation UBA lance les hostilités avec quelques innovations

La troisième édition du Concours National de Dissertation (NEC) qu’organise la Fondation UBA a été officiellement lancée le vendredi 19 décembre 2025 à Cotonou. A l’occasion, le Directeur exécutif de UBA-Bénin, Saturnin Agbikossi est revenu sur les réels mobiles qui sous-tendent cette initiative prise depuis quelques années par l’institution bancaire. Une compétition littéraire ouverte aux élèves du second cycle.

Par Dieudonné AWELE

« Le travail est la clé principale du succès dans la vie» Que vous inspire cette réflexion ? C’est autour de ce thème que les candidats au Concours National de Dissertation (NEC) vont plancher pour le compte de cette édition. La rédaction et le dépôt des copies couvrent la période du 19 décembre 2025 au 18 janvier 2026. En procédant au lancement de la présente édition, Saturnin Agbikossi, Directeur exécutif de UBA-Bénin a rappelé que cette initiative de la Fondation UBA vise à promouvoir l’excellence en milieu scolaire et à encourager les apprenants à se perfectionner dans la culture générale. Il a par ailleurs souligné la responsabilité sociale de la Fondation UBA à œuvrer pour que la génération montante puisse exceller dans des compétences avérées pour une Afrique beaucoup plus compétitive dans un monde en pleine mutation. Saturnin Agbikossi se dit satisfait des éditions précédentes au cours desquelles l’excellence a été révélée suivant l’effort fournit par les différents candidats ayant concouru.

Conditions de participation et quelques innovations

Les critères devant permettre aux élèves désireux de participer à ce concours n’ont pas changé. Les règles élémentaires sont les mêmes, mais renforcer avec quelques innovations. Dans la présentation des critères, Didier Sourou, Directeur à la Communication et au Marketing de UBA-Bénin a fait savoir que la compétition NEC est ouverte aux élèves du second cycle régulièrement inscrits dans un lycée ou collège du Bénin et que les candidats doivent soumettre une copie manuscrite de 750 mots au maximum sur le sujet énoncé.

« Les candidats doivent également renseigner les informations suivantes Nom et prénoms, école, numéro de téléphone (celui du parent ou tuteur est aussi valide), e-mail (du tuteur ou du parent) » a-t-il expliqué avant de rappeler que les copies peuvent être, comme les éditions précédentes, déposées sous pli fermé dans les agences de UBA-Bénin réparties un peu partout sur le territoire national ou une copie scannée lisible du manuscrit via un lien disponible sur le site de UBA BENIN. : https://www.ubabenin.com/national-essay-competition/

En ce qui concerne les innovations, Didier Sourou signale que désormais, il existe une feuille de composition commune pour tous les candidats. « Elle est en 4 pages, format A4 et téléchargeable via notre site, sur la page dédiée au Concours » a-t-il expliqué.

Il précise ensuite que les copies des candidats qui ne seront pas conformes à la feuille de composition recommandée ne seront pas pris en compte lors de la correction des copies; donc seront sans doute disqualifiées.

Il est à rappeler que plusieurs prix seront, comme à l’accoutumée, remis aux meilleurs compétiteurs.