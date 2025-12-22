Présidentielle 2026: Le Mouvement j’Aime Wadagni installe deux principales coordinations et demande une messe pour la paix et l’unité nationale

Le Mouvement J’Aime Wadagni continue d’étendre ses jalons un peu partout dans le pays et ceci sur des bases bien solides. Dans la journée du samedi 20 décembre 2025, la Coordination Nationale des Femmes Amazones et la Coordination de la quinzième circonscription électorale du Mouvement j’Aime Wadagni ont été officiellement installées par L’honorable Robert Cakpo, Coordonnateur National dudit Mouvement. Des représentants départementaux dudit mouvement, des chefferies traditionnelles et têtes couronnées étaient présents à cette cérémonie placée sous le parrainage de Madame Elisabeth Dohou.

Par Dieudonné AWELE

Tout a commencé par une messe d’action de grâce à l’église Saint Joseph d’Agbato située dans le troisième arrondissement de Cotonou. L’objectif de cette journée de prière, explique l’honorable Robert Cakpo, c’est d’exhorter la protection de Dieu sur le candidat de la mouvance présidentielle Romuald WADAGNI et sa colistière Mariam TALATA et aussi prié pour la paix et l’unité nationale, sans oublier les événements du 07 décembre dernier qui ont failli mettre au rouge le Bénin. Dans son homélie, le Prêtre officiant à exhorter les uns et les autres à poser des actes pouvant contribuer à la paix, la justice et la stabilité. Il a aussi remercié les militants du Mouvement j’Aime Wadagni, qui éclairés par l’Esprit Saint ont jugé utile d’initier cette journée de prière en mettant leur vision sous la protection de Dieu.

Après la messe, les militants du Mouvement j’Aime Wadagni se sont retrouvés à la Résidence Hortensia pour poursuivre leurs activités. Plusieurs communications ont été présentées sur divers thèmes portant sur les comportements à adopter en période électorale, les actions de mobilisations et les messages clairs à faire passer aux populations pour assurer la victoire du candidat-duo Wadagni-Talata en avril 2026. Procédant à l’installation des coordinations, l’honorable Robert Cakpo a rappelé aux membres les règles de la mission qui leur est assignée. Il s’agira pout eux, souligne t-il, d’intensifier la mobilisation dans leurs zones d’action et de veiller à ce que les vendeurs d’illusion ne viennent troubler l’engagement des populations rattachées à la vision et aux idéaux du Mouvement j’Aime Wadagni.

Les membres des coordinations installés ont pris l’engagement de respecter la ligne tracée leur composante politique et se conformer à la déontologie qui s’y impose. Dans son allocution, la Coordonnatrice Nationale des Femmes Amazones du Mouvement J’Aime Wadagni, Nadège Hounvi a rassuré de sa capacité à diriger son équipe pour affronter la bataille électorale qui s’annonce. « La victoire sera à nous » a-t-elle lancé. Le Coordonateur de la quinzième circonscription électorale a lui aussi abondé dans le même sens.