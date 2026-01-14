Une autre étoile pour UBA Bénin ! La filiale du Groupe United Bank for Africa au Bénin a bouclé l’année 2025 de fort belle manière : Elle remporte pour la…

Bank of the Year Awards: UBA BENIN, BANQUE DE L’ANNEE 2025 AU BENIN

Une autre étoile pour UBA Bénin ! La filiale du Groupe United Bank for Africa au Bénin a bouclé l’année 2025 de fort belle manière : Elle remporte pour la deuxième année consécutive, le prix de Banque de l’année 2025 au Bénin. Ceci vient porter à 4 son palmarès des prestigieux « Bank of the Year Awards ».

UBA BENIN, Banque de l’année 2025 ! Belle performance pour la filiale du Groupe United Bank for Africa au Bénin. Malgré la forte concurrence de certains grands noms, UBA a une nouvelle fois été élue Banque de l’année au Bénin, en reconnaissance de la qualité de son service à la clientèle.

UBA Bénin s’est classée première dans une enquête menée par KPMG auprès des 20 filiales de la banque, qui a évalué les performances sur des critères tels que l’accès et les conditions de la politique de crédit, la numérisation et le temps de traitement des transactions en espèces. Au-delà de l’enquête, UBA Bénin a mené des enquêtes de satisfaction en ligne, organisé des forums clients et des journées de reconnaissance des clients pour les entreprises.

La banque a également amélioré sa solution de paiement mobile Bestcash Money (B-Mo) en y ajoutant plusieurs nouveaux services à valeur ajoutée, notamment des liens plus faciles entre les comptes bancaires et les portefeuilles mobiles, ainsi que des options pour le paiement des abonnements au câble, des factures d’eau et d’énergie.

UBA a également créé une plateforme bancaire de point de vente basée sur B-Mo afin d’offrir des services bancaires (notamment des dépôts, des retraits, des paiements de frais et des virements instantanés) via le réseau de partenaires de la banque. Ce service a déjà été utilisé par plus de 50 000 étudiants pour le paiement de leurs frais de scolarité, et offre également des solutions de collecte complètes pour les agences partenaires de la banque qui ne souhaitent plus traiter d’espèces.

La banque a permis à ses clients de transférer instantanément de l’argent depuis leur portefeuille vers tous les portefeuilles de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale et du Nigeria, ainsi que vers des comptes bancaires dans des pays tels que le Nigeria, Chine, Liban et Inde.

Au cours de la période considérée, le produit de prêt de UBA pour la zone de libre-échange continentale africaine, lancé pour fournir des financements aux entreprises opérant dans des secteurs liés au développement durable, a connu une croissance. Au cours des 12 mois précédant la fin mai 2025, la banque a accordé un financement de 990,4 millions de francs CFA (1,8 million de dollars) à 74 petites entreprises, dont 13 dirigées par des femmes.

Deuxième sacre en 2025

UBA Bénin se positionne aujourd’hui comme une banque leader en matière de digitale avec une part de marché de 50%. Ce dynamisme aura permis de décrocher le prix de la « Meilleure banque digitale au Bénin » en 2024. Pour le compte de l’année 2025, UBA Bénin décroche en Avril 2025, le trophée du ”Leader de la transformation digitale ».

A propos de UBA Bénin

_UBA Bénin est la filiale Béninoise du Groupe UBA Plc présente dans 20 pays en Afrique, en France, au Royaume-Uni, aux USA et aux Emirats Arabes Unis. Elle dispose de 16 agences et joue un rôle crucial dans le secteur bancaire Béninois. UBA Bénin propose une gamme complète de produits bancaires destinés aux grandes entreprises locales, aux particuliers et aux sociétés multinationales. Elle apporte sur le marché des produits électroniques inédits et facilitent ainsi les transactions financières.

A propos du Prix “Bank of the year’’

_Depuis 1926, le prix Bank of the Year distingue les meilleures banques et est considéré comme la plus importante reconnaissance pour l’excellence bancaire et l’édition 2020 met en évidence les institutions qui ont dépassé leurs consœurs en termes de performance, d’initiatives stratégiques et de réponse au Covid -19.

A propos de “The Banker”

_The Banker qui est détenu par le Financial Times traite de l’actualité financière et des services bancaires au plan international. Existant depuis 1888, The Banker est la référence en matière de banque internationale pour les décideurs de haut niveau._