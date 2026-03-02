Une fin d’année heureuse pour les enfants des localités de Zè-Adjan et Zè-Akpali. Vers l’approche des fêtes du nouvel an, l’Organisation Non Gouvernementale Grâce Eternelle a une encore pensé aux…

Œuvres humanitaires : l’Ong Grâce Eternelle offre des kits alimentaires aux enfants des localités de Zè-Adjan et Zè-Akpali

Une fin d’année heureuse pour les enfants des localités de Zè-Adjan et Zè-Akpali. Vers l’approche des fêtes du nouvel an, l’Organisation Non Gouvernementale Grâce Eternelle a une encore pensé aux enfants vulnérables. Elle a fait dons en aliments nutritifs à cette couche sociale souvent confrontée à des difficultés dans la période des fêtes de fin d’année.

Par Dieudonné AWELE

«Nul n’a le droit d’être heureux tout seul » a déclaré Julienne Aguiah Nutsugan faisant ainsi sienne cette recommandation de Raoul Follereau. Pour la Présidente de Grâce Eternelle, on a pas besoin d’être riche avant d’être utile envers ses prochains en difficulté.

« Un simple geste de partage du peu que l’on gagne avec les couches déshéritées est signe d’amour et de solidarité. Et c’est ce que nous faisons aujourd’hui à l’endroit des enfants de de Zè-Adjan et Zè Akpali. Nous n’en avons pas assez. Mais les membres de notre Ong essayent de soustraire du peu qu’ils gagnent pour venir en aide à ces enfants que vous voyez. Nous faisons ce geste symbolique pour leur donner le sourire en cette fin d’année 2025 pour qu’ils puissent rentrer dans la nouvelle année avec joie. Car parmi ces enfants, il y a des orphelins, des abandonnés qui sont sous la tutelle de leurs grands parents vieillissants et d’autres enfants dont les parents n’ont pas véritablement les moyens» a-t-elle fait savoir.

Un peu plus de 250 kits alimentaires ont été offerts aux enfants de ces deux localités le 23 décembre 2025. La joie se lisait dans leur visage après avoir obtenu leurs cadeaux de fin d’année. Par la voix de certains parents et proches présents pour la circonstance, les bénéficiaires ont manifesté leurs reconnaissantes envers l’organisation à but non lucratif Grâce Eternelle. Les responsables de l’Ong ont exhorté à la discipline, au travail à l’école et au respect des leurs parents ou tuteurs.