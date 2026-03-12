Du rêve à la réalité. Mathieu Sahui vient de franchir un pas décisif dans sa vie active. En tout cas, dans son parcours politique. Jeune et dynamique, il est parvenu…

Commune de Sèmè-Podji : Matieu Sahui prend les rênes de l’arrondissement d’Ekpè

Du rêve à la réalité. Mathieu Sahui vient de franchir un pas décisif dans sa vie active. En tout cas, dans son parcours politique. Jeune et dynamique, il est parvenu à se faire positionner sur la liste de l’Union Progressiste Le Renouveau (UP-R) pour les dernières élections communales, municipales et locales. La bataille a été rude. Mais il est parvenu à sortir la tête haute. Entre mérite et persévérance, Mathieu Sahui est désormais hissé au rang des Chefs d’arrondissement du Bénin. Il dirige donc désormais l’arrondissement d’Ekpè dans la commune de Sèmè-Podji.

Par Dieudonné AWELE

C’est toute une histoire. Mais retenez seulement cette citation de Pierre Cornelle dans CID : «Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombres des années». Mathieu Sahui a connu des hauts et des bas. Il a maintes fois traversé seul le désert. Pour ceux qui le côtoyant, il est un véritable combattant. Il ne recule pas devant les obstacles. Mais dans sa posture personnelle, ceux qui ne le connaissent bien pas le qualifient « d’égo ». Bref.

L’essentiel à retenir est que son étoile continue de briller. Et aujourd’hui, il se retrouve dans une position beaucoup plus élevée. Installé dans ses nouvelles fonctions du Chef d’arrondissement d’Ekpè dans l’après de ce mardi 10 mars 2026, l’élu progressiste a pris l’engagement de faire progresser davantage sa zone de compétence sous les ovations des populations venues nombreuses pour une fois encore lui manifester leur attachement.

Dans son discours, le nouveau patron de l’arrondissement d’Ekpè a invité les uns et les autres à l’union fraternelle. Il est revenu sur l’éoineuse question de l’insécurité foncière dans la localité. Dans sa posture d’homme averti et connaissant bien le terrain, il a fait remarquer que cette insécurité foncière qui fait les opérateurs économiques et autres personnes influentes pouvant contribuer au développement de l’arrondissement s’abstiennent de venir s’y installer. Il a rappellé que Ekpè est un arrondissement stratégique en raison de sa position géographique. Mathieu Sahui promet de tout mettre en oeuvre pour plus de transparence dans la gestion des affaires domaniales. Il envisage prendre des initiatives pouvant permettre à ses administrés d’avoir un avenir beaucoup plus meilleur à travers l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail.

En passant le témoin à son successeur, Janvier Mètonyekpon le désormais ancien Chef de l’arrondissement d’Ekpè a énuméré les actions qu’il a pu mener au cours de son mandat et a promis se mettre à la disposition de son successeur pour le développement effectif et global de l’arrondissement

Il est à souligner que tout s’est passé dans la convivialité en présence du nouveau Maire de la commune et de ses adjoints, de l’honorable Hyppolith Hazounmè et de certains conseillers communaux sortants mais réélus pour juste siéger au conseil communal.