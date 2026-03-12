Former les femmes à être elles-mêmes. Tel est l’objectif qui soustend cette séance d’information et de sensibilisation organisée par l’Organisation Non Gouvernementale Grâce Eternelle à l’intention des femmes de la…

Éducation sociale: l’Ong Grâce Eternelle sensibilise les femmes de Tori-Kada

Former les femmes à être elles-mêmes. Tel est l’objectif qui soustend cette séance d’information et de sensibilisation organisée par l’Organisation Non Gouvernementale Grâce Eternelle à l’intention des femmes de la localité de Tori-Kada. Une occasion pour ces femmes de mieux appréhender le rôle qui est le leur pour leur propre émancipation et développement personnel.

Par Spéro ASSEGBE

Dans son exposée, Julienne Aguiah Nutsugan, Présidente de l’Ong Grâce Eternelle, a rappelé aux femmes la valeur qu’elles incarnent dans la société, les potentialités qui sont cachées en elles et comment faire pour réveiller le génie d’autonomie financière qui est à leur portée. <<Vous ne devez pas être à la traîne. Vous ne devez pas être des attentistes. Vous devrez prendre votre destin en main à travers ce que vous savez faire, à travers vos activités. Et c’est ça qui fera de vous une femme respectée et digne dans la société, dans votre famille et dans votre foyer>> a fait comprendre Julienne Aguiah.

Toujours dans son enseignement d’inculquer les valeurs de responsabilité aux participantes, elle les a exhorté à opter pour l’entrepreunariat et l’auto-emploi. <<Il ne sert à rien de toujours tendre la main ou attendre quelqu’un d’autre avant de subvenir à ses propres besoins élémentaires. Parfois, ça rabaisse>> a t’elle conseillé avant de poursuivre: <<une fois que vous vous êtes déjà constituées en coopérative, pour mener des activités génératrices de revenus , c’est déjà un pas. Grâce Éternelle continuera de vous apporter son soutien. Car vous êtes appelées à contribuer vous aussi aux charges de vos foyers respectifs. Une femme qui travaille honoré son mari et se fait respecter par ce dernier>>

Il est à signaler que Grâce Éternelle est une organisation à but non lucratif qui oeuvre inlassablement pour l’amélioration des conditions de vie des femmes, jeunes filles et enfants vulnérables soumis à l’éoineuse question de la pauvreté.