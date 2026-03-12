Grande mobilisation politique à Natitingou : les mouvements de l’Atacora se rassemblent pour soutenir le duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata Le département de l’Atacora s’apprête à vivre un…

Natitingou: Démonstration de force annoncée pour le duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata

Grande mobilisation politique à Natitingou : les mouvements de l’Atacora se rassemblent pour soutenir le duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata

Le département de l’Atacora s’apprête à vivre un moment politique majeur. La Plateforme soutenant RoW organise une grande rencontre de ralliement des mouvements et associations engagés pour la vision de développement et de modernisation du Bénin portée par le duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata.

Cet important rassemblement réunira l’ensemble des mouvements, associations et forces citoyennes du département de l’Atacora qui partagent la même ambition : bâtir ensemble le Bénin de demain.

Prévue pour le samedi 14 mars 2026 à 9 heures, la rencontre se déroulera au Stade de Natitingou, dans la ville de Natitingou. Elle constituera un moment de forte mobilisation populaire et d’expression d’engagement politique des populations du septentrion en faveur de la vision portée par ce duo.

Objectifs de la rencontre

Cette grande mobilisation vise notamment à :

Fédérer et unir tous les mouvements et associations soutenant la candidature du duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata dans l’Atacora ;

Renforcer la dynamique de mobilisation citoyenne en vue des échéances électorales de 2026 ;

Affirmer l’engagement du département de l’Atacora à accompagner la vision de développement portée par ce duo. Plusieurs leaders d’opinion, responsables de mouvements, représentants d’associations et acteurs de la société civile sont attendus à cette rencontre qui s’annonce comme un ralliement général des forces engagées pour la continuité des réformes et le progrès du Bénin.

À travers cette mobilisation, les organisateurs entendent démontrer la détermination des populations de l’Atacora à participer activement à la construction d’un Bénin prospère, uni et tourné vers l’avenir.La Plateforme soutenant RoW invite donc toutes les populations de Natitingou et des communes environnantes à sortir massivement pour prendre part à cet événement.Rendez-vous est donc pris le samedi 14 mars 2026 à 9h au Stade de Natitingou pour écrire ensemble une nouvelle page de mobilisation citoyenne dans l’Atacora.