La Fondation Tony Elumelu annoncera la cohorte 2026 du Programme d’Entrepreneuriat TEF le 22 mars

La Fondation Tony Elumelu annoncera la cohorte 2026 du Programme d’Entrepreneuriat TEF le 22 mars

Plus de 265,000 candidatures reçues – provenant des 54 pays africains Soulignant le dynamisme du secteur entrepreneurial africain et le rôle essentiel du financement en phase de démarrage L’agriculture, l’intelligence artificielle, la santé et l’économie verte sont les principaux secteurs des candidats US$16 million seront décaissés tout au long de 2026, y compris des programmes avec des partenaires mondiaux

Lagos, Nigeria – 19 mars 2026 –

La Fondation Tony Elumelu (TEF), la principale organisation philanthropique dédiée à l’autonomisation des jeunes entrepreneurs africains annoncera la 12ème cohorte du programme phare d’entrepreneuriat TEF le dimanche 22 mars 2026.En 2026, la Fondation accompagnera un total de 3,200 entrepreneurs à travers l’ensemble de ses programmes d’entrepreneuriat :1,751 entrepreneurs via Heirs Holdings Group : Heirs Energies, Transcorp Power, Transcorp Hotels, et United Capital ;1,049 entrepreneurs en partenariat avec la Commission européenne, OACPS, BMZ et GIZ ;100 entrepreneurs en partenariat avec Sèmè City Development Agency ;100 entrepreneurs en partenariat avec DEG, l’agence allemande de développement100 entrepreneurs en partenariat avec la Fondation IKEA, Generation Unlimited de l’UNICEF et le gouvernement néerlandais ;100 entrepreneurs en partenariat avec le PNUD et le ministère rwandais de la Jeunesse et des Arts.Les candidatures au programme phare ont été reçues de plus de 265,000 jeunes Africains, représentant les 54 pays africains, soulignant le dynamisme du secteur entrepreneurial africain ainsi que le défi du financement pour les entrepreneurs.

La nouvelle cohorte rejoindra la communauté des alumni de la TEF, forte de plus de 24,000 entrepreneurs.Le processus de sélection est mené par Ernst & Young, garantissant une évaluation indépendante et rigoureuse des candidats.Chaque entrepreneur Tony Elumelu sélectionné recevra $5,000 en capital de démarrage non remboursable, un accès à une formation de classe mondiale en gestion d’entreprise sur TEFConnect, un mentorat individuel, ainsi qu’un accès à un puissant réseau d’investisseurs, de partenaires et d’autres entrepreneurs.La Fondation Tony Elumelu a permis à plus de 2.5 million de jeunes Africains d’accéder à des formations en gestion d’entreprise via sa plateforme numérique TEFConnect, et a distribué plus de US$100 million de capital d’amorçage à plus de 24,000 entrepreneurs sélectionnés.

Collectivement, ces entrepreneurs ont généré $4.2 billion de revenus et créé plus de 1.5 million d’emplois directs et indirects. Grâce à son soutien aux entrepreneurs africains, la TEF a permis à 2.1 million d’Africains de sortir de la pauvreté et a eu un impact positif sur plus de 4 million de ménages africains, dont 46% des entrepreneurs soutenus sont des femmes.Avant l’annonce à venir, Tony O. Elumelu, C.F.R., fondateur de la Fondation Tony Elumelu, réaffirme sa conviction inébranlable dans le potentiel des entrepreneurs africains : » L’avenir de l’Afrique sera construit par des Africains qui créent des entreprises, génèrent des emplois et relèvent les défis de notre continent. À la Fondation Tony Elumelu, nous pensons que l’autonomisation des entrepreneurs est la voie la plus durable vers la transformation économique de l’Afrique.Je me réjouis d’annoncer et de féliciter la cohorte 2026 des entrepreneurs Tony Elumelu et de constater l’impact qu’ils auront sur notre continent.

”Nous vous invitons cordialement à réserver la date et à nous rejoindre virtuellement :Date : Dimanche, 22 Mars 2026Heure : 14h WAT▪ ENGLISH▪ FRENCH▪ PORTUGUESE▪ ARABIC

Pour les demandes des médias :Moyo Awotilemoyo.awotile@tonyelumelufoundatio