Autonomisation économique : Les Femmes de Cocotomey-Zounga séduites par les enseignements de l’ong Grâce Eternelle.

A Cocotomey-Zounga, une localité située dans la commune d’Abomey-Calavi, les femmes ont eu droit à une série de séances d’information, de formation et de sensibilisation. Une initiative de l’Organisation Non Gouvernementale Grâce Eternelle en vue d’amener la gent féminine béninoise à préserver son honneur et sa dignité au sein de la société.

Par Dieudonné AWELE

«Changement de mentalité et autonomie financière ». Cest le thème central qui a fait objet lors de cette rencontre les femmes Cocotomey-Zounga et les responsables de l’Organisation Non Gouvernementale Grâce Eternelle. « Il faut être femme avant d’être mère. Et une fois mère, vous devez avoir l’esprit de responsabilité. Et la responsabilité se repose sur l’engagement qu’on s’est assigné en tant que femme au foyer. En résumé, une femme au foyer doit œuvrer pour la stabilité et la paix familiale » a fait savoir Julienne Aguiah Nutsugan en sa double qualité de Présidente de l’Ong Grâce Eternelle et de conseillère en gestion familiale. Il souligne par ailleurs qu’une femme responsable est en mesure de donner une bonne éducation à ses enfants et doit être exemplaire et irréprochable au foyer. «Mais ca ne suffit pas. Une fois doit aussi travailler pour participer aux charges du foyer. Elle doit aider son conjoint dans la gestion des obligations financières courantes. Et c’est pour cela que Grâce Eternelle met l’accent sur l’autonomisation financière et économique de la femme qui passe par l’entreprenariat, le commerce ou une formation professionnelle » a-t-elle poursuivit avant d’ajouter : «Soyez des femmes battantes, capables de subvenir à vos propres besoins et aux besoins de vos enfants. Vous devez vous départir de vos blessures émotionnelles et faire face avec foi et déterminations aux exigences de la vie qui consistent à travailler durement ».

Des enseignements qui ont émerveillé les participantes. Dans leurs interventions respectives, certaines femmes ont soulevé des questions relatives aux difficultés qu’elles rencontrent dans leurs foyers, par contre d’autres ont souligné les difficultés auxquelles elles sont confrontées dans leurs activités. A toutes ces préoccupations, les responsables de Grâce Eternelle leur ont des réponses précises qui les ont réveillé de leur léthargie et des approches de solution pouvant les sortir de la précarité.